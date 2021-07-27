Иркутский гидроузел поднял сбросы воды до 3300 кубометров в секунду

Это снизит интенсивность наполнения озера Байкал, уровень которого достиг 456,92 метра



С 26 июля среднесуточные сбросные расходы Иркутского гидроузла увеличены до 3300 кубометров в секунду. Такое решение принято Енисейским бассейновым водным управлением для снижения интенсивности наполнения озера Байкал с учетом понижения уровней воды на реках области. В частности, на реке Иркут, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.



По состоянию на вечер 26 июля, уровень воды в реке Ангаре составляет 183 сантиметра – наблюдается его понижение. Уровень воды в озере Байкал – 456,92 метра, за сутки произошло увеличение на 1 сантиметр (аналогичный период прошлого года – 456,58 метров).



По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июле полезный приток в озеро Байкал составляет 120-140 % от нормы, что требует увеличения сбросных расходов, выполняемых Иркутской гидроэлектростанцией.







Фото: 38.mchs.gov.ru С 26 июля среднесуточные сбросные расходы Иркутского гидроузла увеличены до 3300 кубометров в секунду. Такое решение принято Енисейским бассейновым водным управлением для снижения интенсивности наполнения озера Байкал с учетом понижения уровней воды на реках области. В частности, на реке Иркут, сообщает Главное управление МЧС по Иркутской области.По состоянию на вечер 26 июля, уровень воды в реке Ангаре составляет 183 сантиметра – наблюдается его понижение. Уровень воды в озере Байкал – 456,92 метра, за сутки произошло увеличение на 1 сантиметр (аналогичный период прошлого года – 456,58 метров).По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июле полезный приток в озеро Байкал составляет 120-140 % от нормы, что требует увеличения сбросных расходов, выполняемых Иркутской гидроэлектростанцией. Как сообщал «Номер один» , с 20 июля гидроузел работал с расходами 3200 кубометров в секунду в условиях непрерывного мониторинга. Увеличение сбросов воды через Иркутский гидроузел актуально сейчас для прибрежных с Байкалом районов Бурятии, поселения которых уже подтапливаются Фото: 38.mchs.gov.ru

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