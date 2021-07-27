В Бурятии за сутки от COVID-19 скончались 11 человек

Число вновь выявленных случаев коронавируса - 219



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 51 751. Это на 219 случаев больше, чем было в понедельник. Из новых случаев 49% (25 412) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1651 человек, одиннадцать - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 159 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 15 864 человек.



В стационарах получают лечение 1 213 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1070. В отделениях реанимации находится 121 пациент (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ – 72 пациента (из них старше 65 – 27), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 59.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 765 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 46 823 человека (+132) человек, дополнительно сняты с наблюдения 393 человека.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 1 658 коек: занято – 1213, свободно – 445 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1 137 человек, с нарастающим итогом – 1 255 782 человек.



Фото: pixabay.com





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