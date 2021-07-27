В Бурятии увеличат количество ярмарочных мест для крестьян

Глава республики поручил эту задачу минсельхозпроду и мэрии Улан-Удэ



В Бурятии увеличится количество торгово-ярмарочных мест для местных сельхозтоваропроизводителей. Такое поручение сегодня на планерном совещании глава республики Алексей Цыденов дал министерству сельского хозяйства и продовольствия и администрации Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе правительства региона.



«Вопрос доступности продуктов и возможности расширения торговли на самом деле серьезный, он сейчас рассматривается на уровне президента и правительства России. Галсан Евгеньевич (Дареев – прим. Ред.), вам поручение: с городом отработать – повысить доступность торгово-ярмарочных мест, чтобы наши фермеры понимали, как можно туда попасть без посредников, без перекупа мест и так далее, чтобы это было свободно. Какой-то порядок заявки участника должен быть», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Как пояснил первый заместитель мэра Улан-Удэ Олег Екимовский, в столице Бурятии определены места продажи сельхозпродукции местных производителей по всем районам. Шесть мест в Советском, два - в Железнодорожном, семь - в Октябрьском, также работают рынки: «Центральный», «Крестьянский», «Стимул» и рынок «Фабричный» на Сахьяновой, «Сделано в Бурятии» и точки при торговых центрах.



«Прошу глав районов в районных центрах также определить места под кураторством минсельхоза. Нам эти ярмарки нужно сделать максимально доступными для покупателей с широким участием всех наших сельхозтоваропроизводителей», - добавил глава Бурятии.



Министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев ответил, что для решения поставленной задачи вместе с городской администрацией и районами будут определены места массовой проходимости людей, чтобы там организовать дополнительные торговые точки. Увеличение числа мест позволит сделать продукты местного производства и товары первой необходимости более доступными, а также снизит цены на них.



Напомним, ситуацию с ценами на товары контролирует правительство РФ. «Мы и дальше будем внимательно следить за ситуацией с ценами на продукты, потребительские товары и услуги», - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Напомним, тема цен на продукты обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 21 июля.



Фото: egov-buryatia.ru





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