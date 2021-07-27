Жительнице Улан-Удэ провели в Новосибирске уникальную операцию на сосудах

На момент госпитализации женщина не могла передвигаться без кислородной маски





Специалисты Национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина в Новосибирске провели успешное хирургическое лечение пациентки с редкой патологией сосудов легких. На момент госпитализации больная не могла свободно передвигаться без кислородной маски. Медицинские учреждения, в которые женщина обращалась ранее, не могли предложить оптимальный метод лечения.

Как сообщили в пресс-службе Центра Мешалкина, 50-летняя жительница Улан-Удэ страдала редкой (2–3 случая на 100 тыс. населения) патологией легочных сосудов: двусторонней артериовенозной мальформацией (аномальным соединением между артериями и венами) в нижних долях обоих легких. Заболевание врожденное и прогрессирует с возрастом.Женщина регулярно проходила курсы стационарного лечения по месту жительства, но без продолжительного стойкого результата. Эмболизация (эндоваскулярное вмешательство с целью закупорки патологического кровеносного сосуда специальным веществом) – единственный метод, позволяющий помочь данной категории пациентов. Опытом хирургического лечения больных артериовенозной мальформацией легких обладают единичные медицинские учреждения страны.В Центр Мешалкина пациентка поступила с выраженной дыхательной недостаточностью. Сатурация (насыщение крови кислородом) в покое составляла 68% при норме от 92%. Первым этапом малоинвазивной эндоваскулярной процедуры врачи закрыли патологическое сообщение между сосудами левого легкого, что сразу отразилось на состоянии больной. Через 10 суток наблюдения медики выполнили второй этап – закрыли артериовенозную мальформацию правого легкого. После этого сатурация составила 97%.«Результат стал очевиден сразу: насыщение крови кислородом росло в ходе операции. Сейчас женщина может дышать полной грудью без вспомогательных устройств. Вмешательство позволило значительно улучшить качество её жизни», –сообщил заведующий научно-исследовательским отделом эндоваскулярной хирургии Олег Крестьянинов.Фото: предоставлено Центром Мешалкина