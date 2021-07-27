В Забайкалье полностью восстановили Транссиб

Глава РЖД: «Здесь был совершен настоящий трудовой подвиг»



Генеральный директор РЖД Олег Белозёров открыл движение по полностью восстановленному двухпутному участку Транссибирской магистрали в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.



Глава РЖД совместно с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым осмотрели восстановленный после сильного паводка мост над рекой Ареда на перегоне Куэнга – Укурей. После укладки второго пути здесь полностью завершены восстановительные работы, движение поездов на перегоне осуществляется в штатном режиме.



«Небольшая река поднялась более чем на три метра и размыла опору моста. Климат меняется, изменилось русло реки, что привело к таким чрезвычайным последствиям. Предварительные сроки были двое с половиной суток на восстановление одного пути и пять суток на то, чтобы полностью восстановить движение. Задача решена раньше. Движение открыто, мы начинаем поднимать отставленные поезда, соответственно заработает экономика страны. Здесь был совершен настоящий трудовой подвиг – люди круглосуточно восстанавливали мост», – сказал Олег Белозёров.



В ходе работ произведена установка двух металлических пролетных строений, мостового бруса и рельсов, отсыпка мостовых откосов и усиление земляного полотна. Проектные решения по восстановлению мостового перехода были обусловлены двумя факторами: необходимостью оперативно возобновить движение и неблагоприятными погодными условиями. Из-за того что уровень воды существенно не снижается, железнодорожникам пришлось основательно укреплять береговые опоры щебнем и бутовым камнем.



Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в РЖД и на Забайкальской железной дороге были созданы оперативные штабы. Ликвидацией последствий происшествия на месте руководили заместитель генерального директора РЖД – начальник центральной дирекции инфраструктуры Геннадий Верховых и начальник Забайкальской железной дороги Александр Скачков.



«То, что сделано – это надежное и выверенное проектировщиками, но временное решение. Сейчас быстро нужно будет строить новый мост для того, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную, надежную работу. Планируем использовать схему ускоренных работ, думаю, что в течение полугода - девяти месяцев должны с этой задачей справиться», – отметил Олег Белозёров.



Напомним, 21-22 июля в Забайкальском крае прошли аномальные по силе дожди, за сутки выпало больше 120% месячной нормы осадков. В результате вышли из берегов реки, подтопленными оказались многие населенные пункты.



«К несчастью, пострадали почти 800 человек, это сотрудники и пенсионеры-железнодорожники. Организована работа по определению ущерба. Выплатили сразу по 10 тысяч рублей. Когда спадет вода будет подсчитан итоговый ущерб, всем людям будет оказана помощь, проведем индивидуальную работу и обязательно поможем каждому», – сказал глава РЖД.



Глава РЖД наградил работников, предотвративших выезд поездов к месту размыва моста на Транссибе. За проявленный профессионализм знака «Почетный железнодорожник» удостоены два работника Забайкальской дирекции инфраструктуры – Евгения Коновалова и Николай Петин. Награждение состоялось во время осмотра восстановленного после сильного паводка железнодорожного моста над рекой Ареда на Транссибирской магистрали (перегон Куэнга – Укурей) в Забайкальском крае.



Во время чрезвычайной ситуации 23 июля в 8:15 утра заместитель начальника дирекции инженерных сооружений Евгений Коновалов, спустившись к реке для замера уровня воды, услышал щелчок и, поднявшись на мост, увидел изменение геометрии рельсов, после чего направился в сторону движения поездов для их остановки и сообщил о случившемся в центр управления. В то же время, зная о подъеме уровня воды, приближался к мосту с осмотром начальник участка пути Николай Петин. Он выявил нарушение целостности конструкции мостового перехода и сообщил дежурной по станции Куэнга о необходимости закрытия движения по участку. Профессиональные и своевременные действия железнодорожников позволили предотвратить угрозу нарушения безопасности движения поездов.



Фото: zabzd.rzd.ru



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