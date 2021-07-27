Бурятия выделит 7 миллионов на транспортировку обгоревшего мужчины в Москву

За жизнь улан-удэнца врачи борются уже полтора месяца





Врачи республиканской больницы уже полтора месяца борются за жизнь 36-летнего мужчины, который получил ожоги около 60% тела. Сейчас ему требуется сложная операция по пересадке кожи.

Как сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, пациента готов принять Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. Вишневского в Москве. Для его перевозки воздушным санитарным транспортом необходимо 7 млн. рублей. Эти средства будут выделены из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии.«На всем пути молодого человека будет сопровождать специализированная медицинская бригада. Сегодня самое страшное позади, медикам удалось стабилизировать состояние пациента. Но впереди очень сложный этап. Хочу пожелать ему и медикам удачи. Чтобы всё прошло хорошо, и наш земляк скорее вернулся домой здоровым!», сообщил глава Бурятии.Фото: «Номер один»