В Улан-Удэ усиливают контроль за питьевой водой

Решение принято из-за нестабильной паводковой ситуации в микрорайонах Левобережья города



В Улан-Удэ из-за нестабильной паводковой ситуации в микрорайонах Левобережья города и высоким уровнем грунтовых вод городской «Водоканал» с 26 июля установил график усиленного контроля отбора проб холодной питьевой воды из распределительной сети этого микрорайона.



Анализы на микробиологические показатели питьевой воды будут ежедневно отбираться из 17 водоколонок. Контроль за качеством питьевой водопроводной воды из централизованного водоснабжения осуществляет испытательная лаборатория МУП «Водоканал», сообщили в его пресс-службе.



Фото: Водоканал



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