ВЦИОМ: Три четверти россиян не приемлют однополые браки

При этом почти треть опрошенных считают, что сексуальная ориентация — личное дело каждого



Три четверти россиян отрицательно относятся к однополым бракам (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 г. — 59%, наибольшее — в 2015 г., 80%). Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Чаще других категорично не согласны с правом на однополый брак мужчины и люди в возрасте от 35 лет (свыше 65%). Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков только 5% опрошенных, еще 7% — скорее согласны с такой позицией. Респонденты от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%).



За 17 лет мониторинга мнение россиян о представителях сексуальных меньшинств изменилось: увеличилась доля тех, кто считает, что сексуальная ориентация — личное дело каждого (до 31%; + 7 п.п. с 2004 г.). Это суждение чаще поддерживают женщины и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (38% и 68% соответственно).



Доля тех, кто считает, что представители сексуальных меньшинств — опасные люди, уменьшилась по сравнению с 2015 г. (20% vs 11% в 2021 г.) и вернулась к показателям 2004 г., когда такого мнения придерживались 12% опрошенных.



Возвращается к показателям 2004 года и распространенность мнения о том, что гомосексуализм — это социальная болезнь, и лечить надо само общество (13% в 2021 г. и 14% в 2004 г.).

С 2004 года стабильна доля людей, придерживающихся мнения, что представители сексуальных меньшинств — это больные люди, которым нужна медицинская помощь (23%, в течение 17 лет значения находятся в интервале от 20% до 23%). Это мнение популярно среди мужчин и людей старше 60 лет (26% и 34% соответственно).



Фото: pixabay.com Три четверти россиян отрицательно относятся к однополым бракам (75%, наименьшее значение наблюдалось в 2005 г. — 59%, наибольшее — в 2015 г., 80%). Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные опроса о том, как россияне в целом относятся к представителям сексуальных меньшинств, а также признают ли за ними право на брак.Чаще других категорично не согласны с правом на однополый брак мужчины и люди в возрасте от 35 лет (свыше 65%). Полностью поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков только 5% опрошенных, еще 7% — скорее согласны с такой позицией. Респонденты от 18 до 24 лет чаще других согласны с правом однополых пар на официальные отношения (39%).За 17 лет мониторинга мнение россиян о представителях сексуальных меньшинств изменилось: увеличилась доля тех, кто считает, что сексуальная ориентация — личное дело каждого (до 31%; + 7 п.п. с 2004 г.). Это суждение чаще поддерживают женщины и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (38% и 68% соответственно).Доля тех, кто считает, что представители сексуальных меньшинств — опасные люди, уменьшилась по сравнению с 2015 г. (20% vs 11% в 2021 г.) и вернулась к показателям 2004 г., когда такого мнения придерживались 12% опрошенных.Возвращается к показателям 2004 года и распространенность мнения о том, что гомосексуализм — это социальная болезнь, и лечить надо само общество (13% в 2021 г. и 14% в 2004 г.).С 2004 года стабильна доля людей, придерживающихся мнения, что представители сексуальных меньшинств — это больные люди, которым нужна медицинская помощь (23%, в течение 17 лет значения находятся в интервале от 20% до 23%). Это мнение популярно среди мужчин и людей старше 60 лет (26% и 34% соответственно).Фото: pixabay.com

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