В Улан-Удэ подправили нашумевшую «остановку для гопников»

Теперь на скамейке можно сидеть не только на корточках





В столице Бурятии оперативно устранили недоделки на остановке «Школа №7».



- Специалисты администрации Железнодорожного района обследовали остановку, которую установили в прошлом году. Накануне подрядная организация «Инвестстрой» исправила замечание и подняла скамейку, - сообщили в администрации города.



В сообщении отметили, что со слов подрядчика, все работы шли по плану, и дорожники должны были поднять скамейку павильона в тот же день, однако из-за поломки сварочного аппарата график сдвинулся на следующий день.







Пост с фотографией рассмешил горожан: «Это ж сколько там асфальта положено. Как сидеть... Пешком постоишь», «На корточках!», «Лежать только!», «Зато ветром не унесёт», - иронизировали горожане. В комментариях улан-удэнка прикрепила наглядную «инструкцию» для остановки.









фото: аноним 03, администрация города В столице Бурятии оперативно устранили недоделки на остановке «Школа №7».- Специалисты администрации Железнодорожного района обследовали остановку, которую установили в прошлом году. Накануне подрядная организация «Инвестстрой» исправила замечание и подняла скамейку, - сообщили в администрации города.В сообщении отметили, что со слов подрядчика, все работы шли по плану, и дорожники должны были поднять скамейку павильона в тот же день, однако из-за поломки сварочного аппарата график сдвинулся на следующий день. Напомним , днем ранее местный житель выложил в соцсети фотографию остановки, на которой было видно, что строение закатано в асфальт практически до самой скамейки. «Закатали в асфальт. Как теперь сидеть?» – вопрошал улан-удэнец.Пост с фотографией рассмешил горожан: «Это ж сколько там асфальта положено. Как сидеть... Пешком постоишь», «На корточках!», «Лежать только!», «Зато ветром не унесёт», - иронизировали горожане. В комментариях улан-удэнка прикрепила наглядную «инструкцию» для остановки.фото: аноним 03, администрация города

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.