В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД отвезли в больницу ребенка с кровотечением

Мать мальчика поблагодарила полицейских за помощь
Вечером 21 июля на улице Иволгинской в Улан-Удэ к экипажу ДПС обратилась семья с просьбой помочь быстрее добраться до больницы. Со слов матери, мальчик резко почувствовал себя плохо, открылось носовое кровотечение, которое они не могли остановить.
Посадив в салон патрульного автомобиля мать, сестру и мальчика, полицейские незамедлительно доставили их в приёмное отделение Детской республиканской клинической больницы, где передали врачам.
«В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, ему оказана необходимая помощь специалистов. Мать – жительница Иволгинского района – поблагодарила инспекторов за своевременно оказанную помощь и неравнодушие», сообщили в МВД Бурятии.
Фото и видео: МВД Бурятии
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