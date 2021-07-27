В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД отвезли в больницу ребенка с кровотечением

Мать мальчика поблагодарила полицейских за помощь





Вечером 21 июля на улице Иволгинской в Улан-Удэ к экипажу ДПС обратилась семья с просьбой помочь быстрее добраться до больницы. Со слов матери, мальчик резко почувствовал себя плохо, открылось носовое кровотечение, которое они не могли остановить.

«В настоящее время ребенок находится в медицинском учреждении, ему оказана необходимая помощь специалистов. Мать – жительница Иволгинского района – поблагодарила инспекторов за своевременно оказанную помощь и неравнодушие», сообщили в МВД Бурятии.









Посадив в салон патрульного автомобиля мать, сестру и мальчика, полицейские незамедлительно доставили их в приёмное отделение Детской республиканской клинической больницы, где передали врачам.Фото и видео: МВД Бурятии