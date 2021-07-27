В Бурятии сельчанин убил подругу поленом

Они вместе распивали спиртное и поссорились из-за мелкого повода



В Бурятии вчера около полудня в доме на заброшенной ферме в местности «Бутуй» возле села Торы Тункинского района обнаружено тело 40-летней женщины с травмами головы, туловища и конечностей. В совершении преступления подозревается 45-летний приятель покойной женщины, с которой они вместе распивали спиртные напитки перед ее смертью.



Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии. Подозреваемый в ходе проведенного допроса он дал подробные показания об обстоятельствах происшествия.



По данным следствия, мужчина проживал в доме на заброшенной ферме, расположенной на одном из островов реки Иркут в местности «Бутуй». В гости к нему 23 июля из соседнего села Торы пришла подруга, с которой они стали распивать спиртное. Позже во время застолья между ними из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил полено и нанес им несколько ударов по голове, туловищу и конечностям женщины. Затем собутыльники помирились и легли спать.



В течение следующих дней они оставались на ферме и продолжали употреблять алкогольные напитки. А 26 июля утром, проснувшись, мужчина обнаружил, что подруга скончалась. Он спрятал в подполье окровавленное полено, затем позвонил родственникам потерпевшей и сообщил о ее смерти. В ходе проведенного осмотра места происшествия орудие преступления обнаружено и изъято.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшей.



Фото: buryatia.sledcom.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.