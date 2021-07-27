Коронавирус в Бурятию привозят лишь 1% вернувшихся из-за границы туристов

Риск заражения инфекцией во время перелётов и на отдыхе остается незначительным



По информации Роспотребнадзора Бурятии, во втором квартале 2021 года у 59 бурятских туристов, возвратившихся из-за границы (в основном из Турции), обнаружен коронавирус. По этим данным можно судить, насколько туристы оказываются подвержены коронавирусной инфекции во время перелётов и на отдыхе.



- Из 4926 жителей Бурятии, прошедших тестирование после возвращения из-за границы, у 59 человек были выявлены положительные результаты лабораторных исследований методом ПЦР на COVID-19, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РБ.



Между тем в абсолютных цифрах рост числа положительных тестов был небольшим. Кроме того, положительный ПЦР-тест вовсе не означает, что человек заболел - исследования нередко дают ложноположительные результаты.



- Это, конечно, немного для такого большого количества проверенных туристов, - полагает участковый врач Туяна Доржиева. - Это может свидетельствовать о том, что риски заражения в том же самолёте, где воздух постоянно очищается и обновляется, все-таки минимальные. Что касается возможности заражения на пляже, то вы сами понимаете, эта вероятность крайне незначительная, особенно при соблюдении санитарной дистанции и ношения масок.



Добавим, что в июле Роспотребнадзор после многочисленных жалоб отменил двойное тестирование туристов на ковид. Ранее каждый возвращающийся в РФ турист должен был сдать не один, а два платных ПЦР-теста с интервалом в несколько дней и загрузить их результаты на Госуслугах.



Фото: «Номер один»

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