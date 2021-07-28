Город для "пацанов"

Власть заботится обо всех своих избирателях. Будь ты профессор, таксист или гопник

Для последних вообще делается очень много: грязные подъезды, где можно с комфортом посидеть и пощелкать семечки, детские площадки, заменяющие заведения общепита, новейшие остановки по системе «лавочка в пол», идеально приспособленные для сидения на корточках…







Одну из таких остановок запечатлели подписчики паблика «Аноним 03». Изначально лавочка здесь была слабо приспособлена для сидения на корточках, но после укладки асфальта расстояние от лавочки до земли сократилось до нескольких сантиметров.



Видимо, таким образом власти стараются угодить довольно обширной категории горожан, любящих на корточках и с семечками докапываться до прохожих. Ведь у них тоже есть право голоса, а значит, и право на комфортную городскую среду.



Наверное, пора принять какую-нибудь новую муниципальную или государственную программу под названием, к примеру, «Город для гопарей» или «Модернизация «пацанской» инфраструктуры».



Думается, такая программа будет иметь серьезный эффект, ведь эту часть населения можно использовать в том числе и как агитаторов, которым сложно будет отказать рядовому жителю. И в итоге явка на выборах при желании может легко достичь 100%.