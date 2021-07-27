В соцсети известили о разливе нефти на Байкале около Ольхона

После обследования акватории и берега нефтепродукты не обнаружены, но природоохранная прокуратура продолжает проверку





Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов вблизи мыса Бурхан на Ольхоне. «Выявлена публикация в аккаунте Инстаграма @dtp38rus о наличии нефтяного загрязнения на Байкале. Незамедлительно инициированы проверочные мероприятия, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



Согласно акту обследования акватории и береговой полосы сотрудниками «Заповедного Прибайкалья» нефтепродукты не обнаружены. Вместе с тем, у прокуратуры имеется оперативная информация о том, что вблизи поселка Хужир произошла поломка катера, который буксировали через местность, запечатленную на опубликованном видео.



Таким образом, прокуратура полагает, что владельцем судна не была обеспечена его безопасная транспортировка к месту стоянки и ремонта и во время буксировки топливо попало в воду.



Ситуация свидетельствует о признаках административного правонарушения, предусмотренного статьей 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Санкция статьи предусматривает штраф для граждан в размере до 2 500 рублей, для юридических лиц - до 300 000 рублей.



В настоящее время ведется поиск нарушителя.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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