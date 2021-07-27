В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии

Операцию по задержанию Андрея Бардаханова проводили сотрудники московских силовых ведомств



В Иркутске при получении взятки в особо крупном размере 27 июля задержали заместителя начальника Следственного управления (СУ) МВД по Бурятии полковника юстиции Андрея Бардаханова. Информацию во вторник подтвердил источник



По некоторым данным, операцию по задержанию Бардаханова проводили сотрудники московских силовых ведомств.



Официального подтверждения этой информации пока нет.



Фото: «Номер один» В Иркутске при получении взятки в особо крупном размере 27 июля задержали заместителя начальника Следственного управления (СУ) МВД по Бурятии полковника юстиции Андрея Бардаханова. Информацию во вторник подтвердил источник «Известий» По некоторым данным, операцию по задержанию Бардаханова проводили сотрудники московских силовых ведомств.Официального подтверждения этой информации пока нет.Фото: «Номер один»

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.