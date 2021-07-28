В Улан-Удэ председатель СНТ подал в суд на товарищество, которое возглавляет

Теперь он может от имени СНТ признать свои же собственные требования к садоводству



В Улан-Удэ председатель СНТ «Зенит» Виталий Скворцов подал в суд на... возглавляемое им же садовое товарищество. Он требует возмещения расходов на услуги представителя по гражданскому делу, в рамках которого обжаловались действия предыдущего руководства. Согласно заявлению Скворцова, он из личных средств оплатил юристу Олегу Афанасьеву 50 тысяч рублей.



Пикантность ситуации заключается в том, что теперь, будучи председателем СНТ «Зенит», Виталий Скворцов может явиться в суд и от имени садоводства признать свои же собственные требования. Либо в суд придет представитель с доверенностью, подписанной, естественно, председателем Скворцовым. Третий вариант - вообще никто не придет. Тогда с письменного согласия истца может быть принято заочное решение. В пользу кого? Догадаться несложно...



Есть, впрочем, один нюанс. По закону, суд взыскивает расходы на услуги представителя «в разумных пределах» и сам их определяет.



В смете СНТ «Зенит», выложенной на официальном сайте садоводства, предусмотрительно заложено 200 тысяч рублей на госпошлины, запросы, делопроизводство, консультации юриста и судебные издержки. И это только на 2021 год! Поскольку тяжбы, связанные с СНТ «Зенит», происходят регулярно, не исключено и появление новых заявлений о «взыскании расходов на оплату услуг представителя». В конечном счете за все заплатят члены садового товарищества, взносы которых - едва ли не единственный источник его доходов.



Фото: pixabay.com





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