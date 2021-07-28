Жителя Улан-Удэ оштрафовали за посты в соцсетях

Горожанин унижал достоинство других людей





В Улан-Удэ прокуратура в ходе мониторинга Интернета выявила два факта размещения местным жителем в социальной сети «ВКонтакте» текстовых сообщений, направленных на унижение достоинства человека по признакам пола и отношению к социальной группе.

«В связи с этим в отношении указанного лица возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Железнодорожным райсудом Улан-Удэ гражданин привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей за каждое правонарушение», сообщили в надзорном ведомстве.Кроме того, виновному лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.Фото: «Номер один»