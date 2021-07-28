Роспотребнадзор: смог над Улан-Удэ не опасен для здоровья

Концентрация вредных веществ в нем не превышает ПДК





Из-за лесных пожаров в Якутии Улан-Удэ, а также ряд населенных пунктов Заиграевского, Селенгинского, Северобайкальского и Баргузинского районов затянуло дымкой. Однако, по данным Роспотребнадзора Бурятии, она не опасна для здоровья.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники исследовали 30 проб атмосферного воздуха в Улан-Удэ и населенных пунктах Кабанского, Заиграевского, Селенгинского, Северобайкальского и Баргузинского районов.«Содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,36 ПДК, диоксиду азота – 0,85 ПДК, диоксиду серы – 0,14 ПДК, оксиду углерода – 0,41 ПДК, саже – 0,15 ПДК», заявили в Роспотребнадзоре, отметив, что мониторинг качества атмосферного воздуха продолжится.Фото: «Номер один»