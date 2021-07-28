В Бурятии снижается смертность от COVID-19

Восемь человек скончались за минувшие сутки – почти в два раза меньше, чем в пик третьей волны



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 51 966. Это на 215 случаев больше, чем было во вторник. Из новых случаев 49% (25 528) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1659 человек, восемь - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 155 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 16 056 человек.



В стационарах получают лечение 1 143 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе с осложненной внебольничной пневмонией – 995. В отделениях реанимации находится 124 пациента (из них старше 65 лет – 51), на ИВЛ – 65 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 49.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 612 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 46 998 (+175) человек, дополнительно сняты с наблюдения 320 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 1 560 койки: занято – 1 143, свободны – 417 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3 405 человек, с нарастающим итогом – 1 259 187 человек.



Фото: pixabay.com



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.