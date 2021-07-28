Авиарейс Улан-Удэ-Владивосток откроется 19 августа

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» начинает связывать регионы ДФО напрямую



Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» 19 августа открывает прямое сообщение Улан-Удэ – Владивосток. «Аврора» будет выполнять два рейса в неделю по этому маршруту по понедельникам и четвергам на лайнере А-319. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, самолет из Владивостока в Улан-Удэ будет прибывать в 22:35 по местному времени, а вылетать из Улан-Удэ в 23:35.



«Продажа билетов уже стартовала и буквально за несколько часов после открытия продаж жители Бурятии приобрели более 50 авиабилетов. Это лишний раз доказывает, насколько необходим был такой прямой рейс для жителей республики», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.



Единая дальневосточная авиакомпания создана на базе авиакомпании «Аврора» (группа «Аэрофлот»), которая базируется в Южно-Сахалинске. Обновленная маршрутная сеть авиакомпании составит 535 социально значимых направлений, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 – местных. С 26 июля запущены рейсы «Авроры» по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ.



Как пояснили в руководстве авиакомпании, проведены все необходимые подготовительные работы, сформировано расписание. По ряду направлений к выполнению новых межрегиональных рейсов.

привлечены партнеры – региональные авиакомпании, входящие в группу «Аврора». В планах - обновление и увеличение флота дальневосточной компании за счет приобретения 45 новых воздушных судов российского производства до 2025 года.



«Планируется закупка 45 самолетов российского производства для компаний. Все расписано по годам. Для вновь создаваемой авиакомпании важна, прежде всего, социальная направленность. Ее задача повысить транспортную доступность и перевозить большее количество людей, предоставить возможность авиационного сообщения в труднодоступные населенные пункты», – отметил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



Ранее первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов поручил до сентября 2021 года завершить все корпоративные процедуры по созданию дальневосточной авиакомпании, которые предусматривают вхождение всех 11 регионов ДФО в состав акционеров «Авроры», а также - получение «Авророй» 25% пакета акций в пяти региональных авиакомпаниях: «Хабаровские авиалинии», «Якутия», «Полярные авиалинии», «ЧукотАВИА» и «Камчатское авиапредприятие».



Напомним, в декабре 2019 года Владимир Путин поручил правительству внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, поскольку в этой части страны налаженное воздушное сообщение особенно важно из-за больших расстояний, сложных климатических условий и нехватки инфраструктуры.



Фото: egov-buryatia.ru



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