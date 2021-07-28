За многострадальную дорогу в сотых кварталах Улан-Удэ взялась прокуратура

Директор компании-подрядчика оштрафован на миллион рублей





Затянувшийся ремонт дороги от 102 до 118 микрорайона Улан-Удэ привлек внимание прокуратуры Бурятии. Контракт на ее ремонт был заключен «Улан-Удэстройзаказчиком» и ООО «Байкал-Техстрой» в августе 2020 года, ремонт должны были завершить до конца того же года. Стоимость контракта составила 88 млн рублей.

О том, что сроки исполнения контракта сорваны, еще в декабре прошлого года



«В нарушение Федерального закона «О контрактной системе» работы по строительству объекта в предусмотренные контрактом сроки не завершены, дорога в эксплуатацию не введена», констатировала проверка прокуратуры.



В отношении директора подрядной организации прокуратура возбудила административное дело, по итогам рассмотрения которого он оштрафован на 1,1 млн рублей. Решение еще не вступило в законную силу.



Кроме того, в связи с отсутствием контроля за исполнением контракта прокурор внес представление председателю комитета по строительству администрации Улан-Удэ, которое удовлетворено. В отношении подрядной организации применены штрафные санкции.



Фото: ОНФ Бурятии О том, что сроки исполнения контракта сорваны, еще в декабре прошлого года сообщали активисты ОНФ . Тогда они обратили внимание, что подрядчик ведет работы на объекте в мороз. Но даже несмотря на это отремонтировать дорогу в срок не получилось. Более того, на момент прокурорской проверки она не принята заказчиком.«В нарушение Федерального закона «О контрактной системе» работы по строительству объекта в предусмотренные контрактом сроки не завершены, дорога в эксплуатацию не введена», констатировала проверка прокуратуры.В отношении директора подрядной организации прокуратура возбудила административное дело, по итогам рассмотрения которого он оштрафован на 1,1 млн рублей. Решение еще не вступило в законную силу.Кроме того, в связи с отсутствием контроля за исполнением контракта прокурор внес представление председателю комитета по строительству администрации Улан-Удэ, которое удовлетворено. В отношении подрядной организации применены штрафные санкции.Фото: ОНФ Бурятии

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.