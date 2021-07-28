Путин примет участие в запуске движения по второму Байкальскому тоннелю

Однако в Бурятию президент России для этого не приедет, церемония пройдет в режиме ВКС



Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает



«Двадцать восьмого июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия», - говорится в сообщении.



Отмечается, что строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина.



Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых «узких» мест на БАМе – поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным. Под землёй в сложных геологических условиях было пройдено 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров.



Добавляется, что на строительстве было задействовано 1500 человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. В церемонии запуска движения по новому Байкальскому тоннелю примут участие рабочие, участвовавшие в строительстве, специалисты по эксплуатации, руководители «РЖД» и «УСК МОСТ».



Также глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочей поездкой в Северо-Байкальском районе. Во вторник, 27 июля Алексей Цыденов с руководством района, главами сельских поселений посетил несколько объектов для решения проблемных вопросов: по ликвидации несанкционированной свалки и строительству очистных сооружений в Нижнеангарске, а также по подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщила пресс-служба правительства республики.



Второй Байкальский тоннель расположен на Северном ходу Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» на границе Иркутской области и Бурятии (перегон Дельбичинда - Дабан). Это важнейший объект программы модернизации БАМа и Транссиба. Тоннелестроителями пройдено 6682 м общей длины. После запуска нового тоннеля в эксплуатацию пропускная способность участка увеличится в 2,5 раза (с 13,2 млн тонн до 32,4 млн тонн грузов в год), что позволит освоить дополнительные и перспективные объемы перевозок продукции отечественной промышленности. Общий объем инвестиций в строительство тоннеля составил более 35 млрд рублей. В феврале 2018 года была завершена проходка тоннеля.



На этом участке курсируют пять пассажирских поездов - Кисловодск-Тында, Нерюнгри - Москва, Улан-Удэ-Северобайкальск, Северобайкальск-Москва, Северобайкальск-Красноярск без учета пригородного пассажирского движения.



Фото: egov-buryatia.ru Президент России Владимир Путин 28 июля в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.«Двадцать восьмого июля Владимир Путин в режиме видеоконференции примет участие в запуске железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю. Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный – в Республике Бурятия», - говорится в сообщении.Отмечается, что строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями президента и кабмина.Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный в 1985 году, является одним из самых «узких» мест на БАМе – поездам на перегоне Дельбичинда – Дабан приходится простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Теперь движение станет двухпутным. Под землёй в сложных геологических условиях было пройдено 6682 метра. Скорость проходки достигала 300 метров в месяц. Глубина заложения тоннеля достигает 300 метров.Добавляется, что на строительстве было задействовано 1500 человек и более 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. В церемонии запуска движения по новому Байкальскому тоннелю примут участие рабочие, участвовавшие в строительстве, специалисты по эксплуатации, руководители «РЖД» и «УСК МОСТ».Также глава Бурятии Алексей Цыденов находится с рабочей поездкой в Северо-Байкальском районе. Во вторник, 27 июля Алексей Цыденов с руководством района, главами сельских поселений посетил несколько объектов для решения проблемных вопросов: по ликвидации несанкционированной свалки и строительству очистных сооружений в Нижнеангарске, а также по подготовке к предстоящему отопительному сезону, сообщила пресс-служба правительства республики.расположен на Северном ходу Восточно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» на границе Иркутской области и Бурятии (перегон Дельбичинда - Дабан). Это важнейший объект программы модернизации БАМа и Транссиба. Тоннелестроителями пройдено 6682 м общей длины. После запуска нового тоннеля в эксплуатацию пропускная способность участка увеличится в 2,5 раза (с 13,2 млн тонн до 32,4 млн тонн грузов в год), что позволит освоить дополнительные и перспективные объемы перевозок продукции отечественной промышленности. Общий объем инвестиций в строительство тоннеля составил более 35 млрд рублей. В феврале 2018 года была завершена проходка тоннеля.На этом участке курсируют пять пассажирских поездов - Кисловодск-Тында, Нерюнгри - Москва, Улан-Удэ-Северобайкальск, Северобайкальск-Москва, Северобайкальск-Красноярск без учета пригородного пассажирского движения.Фото: egov-buryatia.ru

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