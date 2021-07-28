В центре Улан-Удэ саперы ОМОН обследовали чемодан

В целях обеспечения безопасности проводилось оцепление прилегающей территории



В Улан-Удэ накануне вечером поступила информация о том, что возле жилого дома на ул. Профсоюзная обнаружен бесхозный чемодан. На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования Росгвардии, сообщили в ее республиканском управлении.



В ходе осмотра взрывотехники ОМОН установили, что дорожный чемодан пуст. В целях обеспечения безопасности проводилось оцепление прилегающей территории.



Фото: Росгвардия



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