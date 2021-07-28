В ЮНЕСКО призвали Монголию остановить строительство плотины на Ульдзе

Комитет Всемирного наследия высказал «крайнюю озабоченность» началом строительства



Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО направил Монголии письмо с просьбой предоставить информацию о причинах и возможных последствиях возведения плотины на реке Ульдза, высказав «крайнюю озабоченность» началом строительства плотины в отсутствие подробной оценки воздействия на окружающую среду, сообщила пресс-служба минприроды России.



В письме отмечается, что: «Река Ульдза является одной из основных рек, протекающих через территорию объекта (Всемирного природного наследия – ред.), и основным источником воды для Торейских озер в пределах российской части участка наследия, биоразнообразие которых зависит от естественных циклических режимов течения и больших колебаний уровня воды. Разнообразные среды обитания на территории, включая озера и водно-болотные угодья, характеризуют выдающиеся универсальные ценности и служат жизненно важными местообитаниями для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов».



Также рекомендовано срочно обратиться к Монголии с требованием прекратить любые дальнейшие действия до тех пор, пока оценка воздействия на окружающую среду не будет представлена в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО и рассмотрена Международным союзом охраны природы.



Проект решения по российско-монгольскому объекту Всемирного наследия «Ландшафты Даурии» принят Комитетом единогласно, без обсуждения. Окончательно все документы, принятые на Сессии, вступят в силу в день завершения сессии – 31 июля.



Комитет указал государствам – участникам объекта Всемирного наследия – что до 1 февраля 2022 года они должны предоставить обновленный совместный отчет о состоянии сохранности объекта для рассмотрения Комитетом всемирного наследия на его 45-й сессии, которая состоится в 2022 году.



Строительство плотины на реке Ульдзе в Монголии обсуждалось на расширенной 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в эти дни в китайском городе Фучжоу. Комитет, в который на ротационной основе входят 21 из почти 200 стран-участниц, является органом принятия решений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В этом году сессия проходит с 16 по 31 июля в режиме онлайн. В 2020 году заседание не состоялось из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, поэтому повестка нынешней сессии весьма значительна. Члены комитета, среди которых сейчас Россия и Китай, изучают состояние 255 объектов, включенных в Список всемирного наследия, 53 из которых признаны находящимися под угрозой. Планируется рассмотреть 39 номинантов на включение в Список всемирного наследия – из них 6 природных и 33 культурных.







Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Правительство Забайкальского края, Даурский заповедник, депутаты Государственной думы ФС РФ, жители Ононского и Борзинского районов направили запросы и обращения монгольской стороне и выразили обеспокоенность действиями сопредельной страны органам ЮНЕСКО.



Фото: mnr.gov.ru Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО направил Монголии письмо с просьбой предоставить информацию о причинах и возможных последствиях возведения плотины на реке Ульдза, высказав «крайнюю озабоченность» началом строительства плотины в отсутствие подробной оценки воздействия на окружающую среду, сообщила пресс-служба минприроды России.В письме отмечается, что: «Река Ульдза является одной из основных рек, протекающих через территорию объекта (Всемирного природного наследия – ред.), и основным источником воды для Торейских озер в пределах российской части участка наследия, биоразнообразие которых зависит от естественных циклических режимов течения и больших колебаний уровня воды. Разнообразные среды обитания на территории, включая озера и водно-болотные угодья, характеризуют выдающиеся универсальные ценности и служат жизненно важными местообитаниями для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов».Также рекомендовано срочно обратиться к Монголии с требованием прекратить любые дальнейшие действия до тех пор, пока оценка воздействия на окружающую среду не будет представлена в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО и рассмотрена Международным союзом охраны природы.Проект решения по российско-монгольскому объекту Всемирного наследия «Ландшафты Даурии» принят Комитетом единогласно, без обсуждения. Окончательно все документы, принятые на Сессии, вступят в силу в день завершения сессии – 31 июля.Комитет указал государствам – участникам объекта Всемирного наследия – что до 1 февраля 2022 года они должны предоставить обновленный совместный отчет о состоянии сохранности объекта для рассмотрения Комитетом всемирного наследия на его 45-й сессии, которая состоится в 2022 году.Строительство плотины на реке Ульдзе в Монголии обсуждалось на расширенной 44-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в эти дни в китайском городе Фучжоу. Комитет, в который на ротационной основе входят 21 из почти 200 стран-участниц, является органом принятия решений Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В этом году сессия проходит с 16 по 31 июля в режиме онлайн. В 2020 году заседание не состоялось из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, поэтому повестка нынешней сессии весьма значительна. Члены комитета, среди которых сейчас Россия и Китай, изучают состояние 255 объектов, включенных в Список всемирного наследия, 53 из которых признаны находящимися под угрозой. Планируется рассмотреть 39 номинантов на включение в Список всемирного наследия – из них 6 природных и 33 культурных. Как сообщал «Номер один» , в июле прошлого года стало известно, что Монголия начала строительство плотины на реке Ульдзе. В сентябре международная организация «Реки без границ», экспертом которого является сотрудник Даурского заповедника Евгений Симонов, направила в Центр Всемирного наследия (секретариат Конвенции) жалобу о том, что возведение гидросооружения угрожает российско-монгольскому объекту Всемирного наследия «Ландшафты Даурии». Эксперты указали, что строительство плотины начато без проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Правительство Забайкальского края, Даурский заповедник, депутаты Государственной думы ФС РФ, жители Ононского и Борзинского районов направили запросы и обращения монгольской стороне и выразили обеспокоенность действиями сопредельной страны органам ЮНЕСКО.Фото: mnr.gov.ru

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