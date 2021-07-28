Иранский дюзодист завоевал завоевал «серебро» Олимпиады для Монголии

Он порадовал серебряной медалью не только монголов, но и своих родителей, братьев и сестер в Иране











В финале за золотую медаль Саид Моллаи уступил победу 27-летнему японскому дзюдоисту Таканори Нагасе.



Чемпион мира, иранский дзюдоист Саид Моллаи, который хотел осуществить свою мечту стать гражданином Монголии и олимпийским чемпионом, порадовал своей серебряной медалью не только монголов, но и своих родителей, братьев и сестер в Иране. Медаль Саиду Моллаи на олимпийском пьедестале почета в Токио вручил экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, который предоставил ему гражданство.



Все дзюдоисты, которые соревновались с ним на татами Олимпиады в Токио, были самыми сильными и моложе его, поэтому для него большая честь победить их и завоевать олимпийскую серебряную медаль.



После серебряной медали Саида Моллаи сборная Монголии, занимавшая 42-е место из 206 стран по количеству медалей, поднялась на 33-е место.



Ранее заслуженная спортсменка Монголии, многократная призер ЧМ по дзюдо Мунхбатын Уранцэцэг стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 48 кг. Эта награда стала первой для монгольских спортсменов на Олимпиаде. Затем мастер спорта международного класса Цэнд-Очирын Цогтбаатар завоевал бронзовую медаль на олимпийском турнире по дзюдо в весовой категории до 73 кг. Ц.Цогтбаатар победил в схватке за медаль представителя Канады Артура Маргелидона.



Фото: montsame.mn

Монгольский дзюдоист Саид Моллаи завоевал серебряную медаль в соревнованиях по дзюдо среди мужчин в весовой категории 81 кг на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, сообщает МОНЦАМЭ В финале за золотую медаль Саид Моллаи уступил победу 27-летнему японскому дзюдоисту Таканори Нагасе.Чемпион мира, иранский дзюдоист Саид Моллаи, который хотел осуществить свою мечту стать гражданином Монголии и олимпийским чемпионом, порадовал своей серебряной медалью не только монголов, но и своих родителей, братьев и сестер в Иране. Медаль Саиду Моллаи на олимпийском пьедестале почета в Токио вручил экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, который предоставил ему гражданство.Все дзюдоисты, которые соревновались с ним на татами Олимпиады в Токио, были самыми сильными и моложе его, поэтому для него большая честь победить их и завоевать олимпийскую серебряную медаль.После серебряной медали Саида Моллаи сборная Монголии, занимавшая 42-е место из 206 стран по количеству медалей, поднялась на 33-е место.Ранее заслуженная спортсменка Монголии, многократная призер ЧМ по дзюдо Мунхбатын Уранцэцэг стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 48 кг. Эта награда стала первой для монгольских спортсменов на Олимпиаде. Затем мастер спорта международного класса Цэнд-Очирын Цогтбаатар завоевал бронзовую медаль на олимпийском турнире по дзюдо в весовой категории до 73 кг. Ц.Цогтбаатар победил в схватке за медаль представителя Канады Артура Маргелидона.Фото: montsame.mn

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.