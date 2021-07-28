В Улан-Удэ в суд поступило второе уголовное дело в отношении Сергея Рыбальченко

Бывший замминистра строительства Бурятии обвиняется еще в трех эпизодах «превышения должностных полномочий»



В прокуратуре Бурятии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замминистра строительства республики Сергея Рыбальченко. Дело поступило в Советский районный суд, сообщается на его сайте. Экс-замминистра обвиняется в трех эпизодах «превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).



По версии следствия, в 2015- 2016 годах обвиняемый, являясь председателем приемочной комиссии, превысил свои должностные полномочия и принял 83 непригодных для проживания жилых помещения. Речь идет о домах в Гусиноозерске и в Селенгинском районе. Эти дома были реализованы строительными организациями в рамках трех государственных контрактов в целях формирования специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры через республиканский ресурсный центр «Семья» переданы сиротам.



В результате действий чиновника республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму 65,3 миллиона рублей, 83 лицам предоставлены жилые помещения, не отвечающие требованиям безопасности и иным нормам закона.



Это второе уголовное дело по «сиротскому» жилью. Первое дело о «сиротских» домах в Сотниково возбудили в конце 2018 года. Его главный фигурант Сергей Рыбальченко провел в СИЗО ровно год. В начале декабря 2019 года его освободили из-под стражи, наложив ряд ограничений. Свою вину чиновник не признавал.







Здесь, по версии следствия, в 2015 году министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках государственной программы планировалось приобретение жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района республики в целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



С целью хищения выделяемых на эту программу из бюджета средств индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев организовал в Сотниково строительство 254 жилых помещений без надлежащей проектной документации с удешевлением строительных и отделочных материалов. Построенные им помещения из-за умышленно допущенных нарушений строительных норм и правил имели критические дефекты, не позволяющие их использовать для проживания.



Заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, действуя в качестве представителя покупателя от лица регионального правительства, необоснованно подписал акты приемки некачественно построенной недвижимости, что послужило основанием для перечисления Домшоеву из бюджета более 200 миллионов рублей. Глава администрации Иволгинского района Бимба Дымбрылов и должностные лица муниципального образования Иванов и Мижитов обеспечили выдачу разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию в отношении незаконно построенных помещений.



«В результате вышеуказанных противоправных действий должностных лиц и коммерсанта дети-сироты остались ни с чем, поскольку из очереди на жилье были исключены, а квартиры имели критические дефекты, не позволяющие в них проживать. В этой связи пострадавшие инициативно и с помощью органов прокуратуры вынуждены были обратиться за защитой своих прав в суд, решениями которого они восстановлены в очереди на жилье», - сообщали в прокуратуре.



В рамках уголовного дела заместителем Генерального прокурора России к обвиняемым предъявлен иск на сумму более 200 миллионов рублей. Для его обеспечения наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру, три земельные участка и пять автомашин.



Это дело рассматривается также в Советском районном суде с января нынешнего года. Однако, по информации с сайта суда, заседания до сих пор откладываются по разным причинам.



Фото: «Номер один» В прокуратуре Бурятии утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замминистра строительства республики Сергея Рыбальченко. Дело поступило в Советский районный суд, сообщается на его сайте. Экс-замминистра обвиняется в трех эпизодах «превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).По версии следствия, в 2015- 2016 годах обвиняемый, являясь председателем приемочной комиссии, превысил свои должностные полномочия и принял 83 непригодных для проживания жилых помещения. Речь идет о домах в Гусиноозерске и в Селенгинском районе. Эти дома были реализованы строительными организациями в рамках трех государственных контрактов в целях формирования специализированного жилищного фонда для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры через республиканский ресурсный центр «Семья» переданы сиротам.В результате действий чиновника республиканскому бюджету причинен ущерб на сумму 65,3 миллиона рублей, 83 лицам предоставлены жилые помещения, не отвечающие требованиям безопасности и иным нормам закона.Это второе уголовное дело по «сиротскому» жилью. Первое дело о «сиротских» домах в Сотниково возбудили в конце 2018 года. Его главный фигурант Сергей Рыбальченко провел в СИЗО ровно год. В начале декабря 2019 года его освободили из-под стражи, наложив ряд ограничений. Свою вину чиновник не признавал. Как сообщал «Номер один» , в декабре прошлого года заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя министра строительства Бурятии Сергея Рыбальченко, бывших и действующих должностных лиц администрации Иволгинского района республики, а также прекратившего свою деятельность предпринимателя. Напомним, Сергей Рыбальченко, Бимба Дымбрылов, Булат Иванов и Зоригто Мижитов обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Бизнесмену Сергею Домшоеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.Здесь, по версии следствия, в 2015 году министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках государственной программы планировалось приобретение жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района республики в целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.С целью хищения выделяемых на эту программу из бюджета средств индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев организовал в Сотниково строительство 254 жилых помещений без надлежащей проектной документации с удешевлением строительных и отделочных материалов. Построенные им помещения из-за умышленно допущенных нарушений строительных норм и правил имели критические дефекты, не позволяющие их использовать для проживания.Заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, действуя в качестве представителя покупателя от лица регионального правительства, необоснованно подписал акты приемки некачественно построенной недвижимости, что послужило основанием для перечисления Домшоеву из бюджета более 200 миллионов рублей. Глава администрации Иволгинского района Бимба Дымбрылов и должностные лица муниципального образования Иванов и Мижитов обеспечили выдачу разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию в отношении незаконно построенных помещений.«В результате вышеуказанных противоправных действий должностных лиц и коммерсанта дети-сироты остались ни с чем, поскольку из очереди на жилье были исключены, а квартиры имели критические дефекты, не позволяющие в них проживать. В этой связи пострадавшие инициативно и с помощью органов прокуратуры вынуждены были обратиться за защитой своих прав в суд, решениями которого они восстановлены в очереди на жилье», - сообщали в прокуратуре.В рамках уголовного дела заместителем Генерального прокурора России к обвиняемым предъявлен иск на сумму более 200 миллионов рублей. Для его обеспечения наложен арест на имущество обвиняемых: квартиру, три земельные участка и пять автомашин.Это дело рассматривается также в Советском районном суде с января нынешнего года. Однако, по информации с сайта суда, заседания до сих пор откладываются по разным причинам.Фото: «Номер один»

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