В Улан-Удэ отметили День крещения Руси

Митрополит Иосиф совершил праздничные богослужения в Свято-Одигитриевском соборе



В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил праздничные богослужения в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ, сообщает «Православная Бурятия». Накануне праздника митрополит Иосиф возглавил в соборе совершение Всенощного бдения. Архипастырю сослужило соборное духовенство. Во время богослужения владыка помазал всех молящихся освященным елеем.



Сегодня, в сам день праздника, владыка Иосиф совершил в Одигитриевском соборе божественную литургию. По окончании митрополит Иосиф поздравил прихожан и обратился к верующим со словом духовного назидани



День крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации, законодательно установленная 31 мая 2010 года в память о крещении Руси, отнесенном к 988 году. Отмечается ежегодно 28 июля, как день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира — крестителя Руси (15 июля по юлианскому календарю). Как и все памятные даты в России, День крещения Руси не является выходным днем. В православном церковном календаре эта дата (по старому стилю – 15 июля) – день памяти великого равноапостольного князя Владимира (960-1015), крестителя Руси. В июне 2008 года Архиерейский Собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.



Крещение Руси произошло в 988 году и связано с именем князя Владимира, которого историки назвали великим, церковь – святым равноапостольным, а народ прозвал Владимиром Красное Солнышко. Князь Владимир был внуком великой княгини Ольги и сыном князя Святослава и «вещей девы» Малуши, ставшей христианкой вместе с княгиней Ольгой в Константинополе. Править самостоятельно он начал с 17 лет и первые шесть лет провел в походах. По преданию, в эти годы князь был язычником, любителем военных походов и шумных пиров.



Массовое крещение жителей Киева произошло у места впадения в Днепр реки Почайны. Это важнейшее событие совершилось, согласно летописной хронологии, в 988 году. Вслед за Киевом постепенно христианство пришло в другие города Киевской Руси: Чернигов, Волынский, Полоцк, Туров, где создавались епархии. Крещение Руси в целом затянулось на несколько столетий. Принятие новой, единой, веры стало серьезным толчком к объединению русских земель. Крещение Руси обусловило и цивилизационный выбор России, нашедшей свое место между Европой и Азией и впоследствии ставшей мощной евразийской державой.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

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