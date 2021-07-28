В Улан-Удэ освятят Спасский храм

Уничтоженный в 1936 году он восстановлен территории Свято-Одигитриевского собора



Великое освящение Спасского храма Улан-Удэ совершит 5 августа в 9:00 митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Эта церковь, построенная в 1796-1800-х годах, была полностью уничтожена в 1936 году и восстановлена в наше время, сообщает «Православная Бурятия».



Инициативной группой было решено восстановить историческую справедливость, построив храм в честь Нерукотворного образа Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В связи с тем, что на историческом месте строительство не было возможным, храм возвели на территории Свято-Одигитриевского собора Улан-Удэ. В первую очередь усилия к строительству Спасской церкви прилагались духовенством, особые труды приложены священником Евгением Старцевым. В 2006 году строительство было завершено и оставалось произвести внутренние отделочные работы, обустроить интерьер храма и приобрести церковную утварь. В течение 15 лет в храме не проводились необходимые работы.



В начале марта 2021 года на приходском собрании Свято-Одигитриевского собора было предложено просить митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Иосифа оказать помощь в проведении внутренних отделочных работ и покупке церковной утвари для дальнейшей подготовки к великому освящению Спасского храма. Владыка митрополит поддержал это обращение приходского собрания. В марте при непосредственном руководстве митрополита Иосифа начались строительно-отделочные работы внутри Спасского храма и заказана церковная утварь.



Сегодня под руководством митрополита Иосифа в Спасском храме размешена копия чудотворной иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Храм готов к великому освящению. В интерьере храма размещены все храмовые иконы, подсвечники, аналои, паникадило, хоругви, закончено обустройство алтаря, ризницы, установлена вся необходимая мебель, приобретена церковная утварь и предметы необходимые для совершения регулярных богослужений.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru



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