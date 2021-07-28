В Бурятии сельчанин поехал на сенокос, но устроил охоту

Пока двое его товарищей искали место для сенокоса, он с охотничьим ружьем выследил косулю



В Бурятии дознанием отдела полиции «Тункинский» возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Ущерб составил 200 тысяч рублей, сообщили в республиканском МВД.



Предварительно установлено, что 55-летний житель поселка Аршан вместе с друзьями приехал на находящуюся в нескольких километрах от села Галбай животноводческую ферму. Пока двое его товарищей искали место для сенокоса, он, взяв охотничье оружие, направился в лес. Выследив косулю, мужчина трижды выстрелил из ружья в сторону животного, в результате чего убил его. Тушу он разделал и сложил в рюкзаки.



Компания на автомобиле поехала обратно в поселок, где была задержана сотрудниками ДПС, которые остановили машину для проверки документов. Полицейские выявили факт противоправного деяния и изъяли оружие (хранящееся на законных основаниях).



Отметим, разрешение на добычу дикого зверя у подозреваемого отсутствовало. К уголовной ответственности мужчина ранее не привлекался. Возбуждено уголовное дело, дознание продолжается. Подозреваемому в незаконной охоте грозит до 5 лет лишения свободы.



Фото: pixabay.com





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