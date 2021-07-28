ВСЖД усилила меры безопасности в связи с угрозой паводков

Под особым контролем находятся 230 наиболее сложных участков, подверженных скальным обвалам и подтоплению



В период ухудшения погодных условий Восточно-Сибирская железная дорога подготовилась к борьбе с паводками. В границах магистрали организовано круглосуточное дежурство противоразмывных поездов. Они расположены на 12 станциях магистрали: Нижнеудинск, Черемхово, Слюдянка, Мысовая, Дивизионная, Гусиное Озеро, Лена, Коршуниха, Новый Уоян, Новая Чара, Таксимо и Северобайкальск.



Вагоны поездов укомплектованы путевым щебнем (1620 куб. м), песком и бутовым камнем (600 куб. м), 12 вагонов со шпалами (1200 шт.), а также всем необходимым для проведения работ по ликвидации подтоплений.



Под особым контролем находятся наиболее сложные участки, подверженные скальным обвалам и подтоплению. В границах дороги находится около 230 таких объектов. Они регулярно инспектируются.



Локомотивные бригады проходят специальный инструктаж по управлению поездом в местах возможных размывов и деформации земляного полотна. Со структурами МЧС и местными органами власти отрабатываются схемы взаимодействия для предотвращения и ликвидации повреждения объектов железнодорожного транспорта при пропуске паводковых вод. Налажено сотрудничество с органами гидрометеослужбы с целью получения оперативной гидрометеорологической информации.







Фото: zabzd.rzd.ru В период ухудшения погодных условий Восточно-Сибирская железная дорога подготовилась к борьбе с паводками. В границах магистрали организовано круглосуточное дежурство противоразмывных поездов. Они расположены на 12 станциях магистрали: Нижнеудинск, Черемхово, Слюдянка, Мысовая, Дивизионная, Гусиное Озеро, Лена, Коршуниха, Новый Уоян, Новая Чара, Таксимо и Северобайкальск.Вагоны поездов укомплектованы путевым щебнем (1620 куб. м), песком и бутовым камнем (600 куб. м), 12 вагонов со шпалами (1200 шт.), а также всем необходимым для проведения работ по ликвидации подтоплений.Под особым контролем находятся наиболее сложные участки, подверженные скальным обвалам и подтоплению. В границах дороги находится около 230 таких объектов. Они регулярно инспектируются.Локомотивные бригады проходят специальный инструктаж по управлению поездом в местах возможных размывов и деформации земляного полотна. Со структурами МЧС и местными органами власти отрабатываются схемы взаимодействия для предотвращения и ликвидации повреждения объектов железнодорожного транспорта при пропуске паводковых вод. Налажено сотрудничество с органами гидрометеослужбы с целью получения оперативной гидрометеорологической информации. Как сообщал «Номер один» , 21-22 июля в Забайкальском крае прошли аномальные по силе дожди, за сутки выпало больше 120% месячной нормы осадков. В результате вышли из берегов реки, подтопленными оказались многие населенные пункты. Следствием паводка стало обрушение моста над рекой Ареда на перегоне Куэнга – Укурей. Было полностью прервано движение по Транссибу.Фото: zabzd.rzd.ru

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