В Улан-Удэ завершили отсыпку берега Селенги бутовым камнем в «Судостроителе»

В ближайшие дни Комбинат по благоустройству проведет подсыпку русла Степной протоки как по правому, так и по левому берегу



В садовом товариществе «Судостроитель» укрепили дамбу 1400 кубометрами бутового камня. Силами подрядной организации произведена отсыпка берега длиной более ста метров и шириной три метра.



- Работы по укреплению дамбы у «Судостроителя» завершены. Большое спасибо всей команде Управления по ЧС, администрации города и Советского района, Комбинату по благоустройству и всем подрядчикам за помощь в отсыпке дамбы, которая спасает от затопления все Левобережье, - отметила председатель СОНТ «Судостроитель» Галина Мишинина.



По словам специалистов, укрепленная дамба в «Судостроителе» защищает от наводнения не только садовое товарищество, но и село Поселье Иволгинского района. Также дамба значительно сдерживает повышение уровня воды в р. Степная протока и в основном русле Селенги.



- Когда начинается ледоход, именно в этом месте скапливается лёд, и в результате происходит разрушение береговой линии. Поток большой воды также разрушает имеющуюся дамбу и происходит затопление Поселья. Поэтому было принято решение по усилению берега в этом месте, - подчеркнул заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Отсыпка низменных участков на Левом берегу продолжается. Сейчас работа идет в СНТ «Сибиряк», на ул. Блюхера, пер. Грачевский и т. д. В ближайшие дни специалисты Комбината по благоустройству проведут подсыпку русла Степной протоки как по правому, так и по левому берегу. Список мест для отсыпки будет увеличиваться. Для этого Комитету по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ дано поручение продолжить обследование низменных участков.



Управление по ЧС просит жителей быть бдительными и сообщать о фактах незаконного вывоза бутового камня с мест отсыпки по телефонам Единой дежурной диспетчерской службы 21-36-65, 379-051.



Фото: ulan-ude-info.ru



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