В Бурятии открылся крупнейший объект модернизации БАМ – Байкальский тоннель

Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона России: западный портал расположен в Иркутской области, восточный – в Бурятии



В Бурятии сегодня открылся новый Байкальский тоннель на Байкало-Амурской магистрали, соединяющий Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Участие в открытии тоннеля приняли и генеральный директор РЖД Олег Белозеров, глава Бурятии Алексей Цыденов. Президент России Владимир Путин дал старт движению по новому тоннелю в режиме видеоконференции.



«Сегодня мы запускаем железнодорожное движение по второй нитке Байкальского тоннеля. Его создание – это большое, безусловно, важное достижение для нашей транспортной отрасли, да и очень важное для всей национальной экономики. Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник – День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа. Я искренне поздравляю с наступающим торжеством всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе. И конечно, тёплые слова признательности специалистам, которые принимали участие в строительстве второго Байкальского тоннеля. Вы выполнили большую, колоссальную работу, решили сложные технологические задачи, внесли весомый вклад в модернизацию БАМа», - отметил Владимир Путин.



С вводом нового тоннеля пропускная способность БАМа существенно возрастёт в пять раз – с 17 до 85 пар поездов в сутки.



«Новый Байкальский тоннель – ключевая часть проекта по расширению пропускной способности западного сектора Байкало-Амурской магистрали. Его запуск и строительство второго пути на участке Дельбичинда – Дабан позволят в 2,5 раза увеличить его провозную способность пар поездов в сутки. А по окончании полного комплекса работ на участке Лена-Восточная – Таксимо»в конце текущего года пропускная способность участка будет увеличена с 16 до 20 пар поездов в сутки», – отметил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.



По словам главы РЖД Олега Белозерова, при строительстве тоннеля были приняты уникальные решения. «Здесь проложен безбалластный путь, при этом, на портале, автоматические двери будут поддерживать круглый год постоянную температуру. И конечно, отдельно хочу остановиться на экологии: здесь не будет больше сбросов неочищенных вод, здесь установлены самые современные очистные сооружения. В процессе строительства было высажено более 40 тысяч деревьев, саженцев на более чем 20 гектарах земли и выпущено более 16 тысяч мальков в реку Селенга», - подчеркнул Олег Белозеров.



Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что благодаря строительству и запуску нового объекта железнодорожной инфраструктуры, в Сибири и на Дальнем Востоке созданы условия для создания дополнительных рабочих мест, роста добывающей и перерабатывающей промышленности.



«Еще плюсом десятки тысяч новых рабочих мест, в первую очередь, в регионах, образовано. Сняты вопросы социального и кадрового обеспечения, как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации в последующем новых мощностей железнодорожной инфраструктуры, а также новых точек экономического роста за счет развития промышленности. У нас, у регионов, есть соглашение с РЖД по этим вопросам, и многие из них решаются. По бурятскому участку БАМа построено четыре многоквартирных дома, 72 семьи заехали. Ремонтируются объекты здравоохранения, образования. По Амурской области 25 домов построено. И так же в других субъектах много задач реализуется» - цитирует главу Бурятии его пресс-служба.



Новый тоннель пересекает Байкальский хребет и соединяет два региона России: западный портал расположен в Иркутской области, восточный – в Бурятии. Строительство тоннеля началось в 2014 году в рамках проекта модернизации и развития БАМа и Транссиба, который реализуется в соответствии с поручениями президента и правительства России. Новый участок – двухпутный, что кратно увеличивает пропускную способность перегона. Глубина заложения тоннеля составляет 300 метров. Теперь новый Байкальский тоннель – одно из крупнейших искусственных сооружений России. Его длина составляет 6 682 метра. Высота породы над тоннелем достигает 298,4 метра.



Фото: egov-buryatia.ru



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