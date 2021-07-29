В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 52 тысячи

Динамика новых заражений коронавирусом медленно, но снижается



Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 52 173. Это на 207 случаев больше, чем было в среду. Из новых случаев 49% (25 646) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 668 человек, девять - за минувшие сутки (в возрасте до 65 лет – два человека, в возрасте 65 лет и старше - семь человек), сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 147 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям



Число контактных лиц – 16 228 человек.



В стационарах получают 1 062 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 944. В отделениях реанимации находится 117 пациентов (из них старше 65 лет – 56), на ИВЛ – 66 пациентов (из них старше 65 – 33), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 50.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 4 450 человек.



Всего выздоровели от коронавируса 471 40 (+142) человек, дополнительно сняты с наблюдения 396 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 1 512 коек: занято – 1 062, свободны – 450 койки. Занятость коечного фонда составляет 70,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 3480 человек, с нарастающим итогом – 1 262 667 человек.



Фото: pixabay.com





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