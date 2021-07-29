В Монголии 60% населения вакцинированы от коронавируса

Полностью привить жителей Улан-Батора намечено к 10 августа, а жителей регионов - к 20 августа



В Монголии, где массовая вакцинация стартовала с 23 февраля, на сегодняшний день вакцинировано 60 процентов населения. В частности первую дозу вакцины получили 2 155 040 человек (66,2%), вторую-1 956 183 (60,1%), сообщает



В Улан-Баторе привиты 1 069 783 человека или 99,4 процента населения старше 18 лет, охвачены первой дозой, а 975 166 человек (90,6%) охвачены полной дозой. Также, на национальном уровне вакцинировано 60 900 детей в возрасте 16-17 лет, 131 649 детей 12-15 лет, 5 154 беременных и 3393 кормящих матерей.



На местном уровне лидерами по вакцинации являются аймаки Умнуговь, за ним следуют Говьсумбэр и Сухбаатар, в то время как аймаки Дундговь, Увурхангай, Хувсгул имеют самые низкие показатели по вакцинации.



С февраля 2021 года в Монголию поступили около 5,3 миллиона доз вакцины четырех типов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Спутник V и Sinopharm.



Правительство Монголии планирует полностью вакцинировать жителей Улан-Батора к 10 августа, а жителей регионов к 20 августа. Должностные лица также изучают возможность введения третьей дозы или бустерной дозы.



Фото: montsame.mn В Монголии, где массовая вакцинация стартовала с 23 февраля, на сегодняшний день вакцинировано 60 процентов населения. В частности первую дозу вакцины получили 2 155 040 человек (66,2%), вторую-1 956 183 (60,1%), сообщает МОНЦАМЭ В Улан-Баторе привиты 1 069 783 человека или 99,4 процента населения старше 18 лет, охвачены первой дозой, а 975 166 человек (90,6%) охвачены полной дозой. Также, на национальном уровне вакцинировано 60 900 детей в возрасте 16-17 лет, 131 649 детей 12-15 лет, 5 154 беременных и 3393 кормящих матерей.На местном уровне лидерами по вакцинации являются аймаки Умнуговь, за ним следуют Говьсумбэр и Сухбаатар, в то время как аймаки Дундговь, Увурхангай, Хувсгул имеют самые низкие показатели по вакцинации.С февраля 2021 года в Монголию поступили около 5,3 миллиона доз вакцины четырех типов: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Спутник V и Sinopharm.Правительство Монголии планирует полностью вакцинировать жителей Улан-Батора к 10 августа, а жителей регионов к 20 августа. Должностные лица также изучают возможность введения третьей дозы или бустерной дозы.Фото: montsame.mn

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