В Улан-Удэ собственников территорий обяжут скосить траву

Мэрия потребовала от районных администраций четкий график городского «сенокоса»



Организацию кошения травы обсудили в ходе планерки в администрации Улан-Удэ под председательством первого заместителя мэра Олега Екимовского. Процедура передачи полномочий по кошению травы вдоль городских трасс районным администрациям полностью завершена. Работа ведется в ежедневном режиме, заявки продолжают поступать и отрабатываться, сообщили в пресс-службе мэрии.



Олег Екимовский подчеркнул, что необходимо составить четкий график кошения травы. Особенно это касается основных дорог. Кроме того, был поднят вопрос по кошению травы с участков, прилегающим к общественным организациям, общепиту и другим предприятиям, которые являются собственниками этих территорий.



«У вас есть ответственные по улицам, всех прозвонить и дать сроки. Обязательно поставить сжатые сроки по уборке прилегающей территории. Прошу держать ситуацию на контроле, ситуация с зарослями травы не должна повториться. Нужно, чтобы представители школ, колледжей, других учебных заведений тоже все убрали, несмотря на каникулы. Иначе к сентябрю там уже вырастут деревья», - поставил задачу первый заместитель мэра.



В Улан-Удэ за прошедшую неделю в Советском районе скошена трава по улицам Борсоева, Воровского, Сухэ-Батора на площади семи тысяч квадратных метров, в Железнодорожном – 11 тысяч квадратных метров по улицам Революции 1905 года, Ломоносова, Октябрьская и Пушкина, в Октябрьском районе – 6,2 тысячи квадратных метров по улицам Калашникова, Жердева, Щумяцкого.



Фото: ulan-ude-info.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.