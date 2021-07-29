В Улан-Удэ иномарка сбила подростка

Юноша перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода



Пятнадцатилетний подросток травмирован в ДТП, которое произошло вчера около 16:15 в Октябрьском районе столицы Бурятии, сообщили в республиканской ГИБДД.



Мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Хонда Стрим» и следуя со стороны Заиграево в направлении Улан-Удэ, на нулевом километре вне зоны действия пешеходного перехода совершил наезд на юношу. Предварительно – пешеход перебегал через проезжую часть вне пешеходного перехода перед близко ехавшей иномаркой.



В результате ДТП подросток получил травмы различной степени тяжести, госпитализирован в медицинское учреждение.



Фото: «Номер один»



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