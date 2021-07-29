Прокуратура Бурятии наказывает хамов

Послать другого человека куда подальше становится себе дороже



В Джидинском районе прокуратура провела проверки по обращениям местных жителей по фактам оскорблений.

«Установлено, что 62-летний мужчина оскорбил грубой нецензурной бранью своего соседа в ходе ссоры из-за случайно поврежденной ограды. В другом случае 41-летняя женщина высказала выраженное в неприличной форме оскорбление в адрес администратора магазина из-за отказа в возврате товара», - рассказали в надзорном ведомстве.



В отношении правонарушителей возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение части и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). По итогам судебного разбирательства они оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый.



Фото: «Номер один» «Установлено, что 62-летний мужчина оскорбил грубой нецензурной бранью своего соседа в ходе ссоры из-за случайно поврежденной ограды. В другом случае 41-летняя женщина высказала выраженное в неприличной форме оскорбление в адрес администратора магазина из-за отказа в возврате товара», - рассказали в надзорном ведомстве.В отношении правонарушителей возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение части и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме). По итогам судебного разбирательства они оштрафованы на 3 тысячи рублей каждый.Фото: «Номер один»

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