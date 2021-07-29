В Улан-Удэ 85-летняя бабушка пообещала не умирать, пока не достроят третий мост

В республике продолжается сбор предложений на название нового моста



Более 300 вариантов названий строящегося в Улан-Удэ третьего моста через Уду прислали жители Бурятии. Чаще всего участники конкурса предлагают назвать новый мост «Лебедь», «Мост надежды» и «Мост Дружбы», сообщили в пресс-службе правительства республики.

Назвать мост «Лебедь» участники конкурса предлагают по аналогии с одной из примыкающих к будущему мосту улиц – улицей Лебедева. «Также обыгрывается образ птицы лебедя - изгибы самого моста, плавные изгибы примыкающих развязок, красивая грациозная водоплавающая птица», - описал свое предложение один из участников.



- Мост Дружбы, потому что «Задружат» (соединятся) сразу 3 района: Советский, Октябрьский и Железнодорожный. И символично - название в знак дружбы народов нашей многонациональной республики, - отметила другая участница конкурса.



Одним из самых популярных вариантов также стало название «Мост Надежды». Участники конкурса объясняют это название тем, что третий мост является символом надежды на развитие города и его инфраструктуры.



Еще одна участника конкурса предложила назвать третий мост в честь своей бабушки Эры, которая каждый день из окна своего дома наблюдает за его строительством. «Строительство моста вошло в историю нашей семьи. Наша бабушка Эра Яковлевна - ветеран труда, передовик производства, каждый день из окна своей квартиры наблюдает, как строится мост, и очень переживает, чтобы обязательно достроили, уж очень хочет дожить до этого события. И сейчас бабушка говорит, что не умрёт, пока не пройдёт по новому мосту. Сейчас нашей бабушке 85 лет», - рассказала она.



Напомним, конкурс «Третий мост – новая жизнь» стартовал с 20 июля. Варианты названий моста можно направлять по адресу электронной почты



Напомним, строительство моста началось весной 2020 года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии Назвать мост «Лебедь» участники конкурса предлагают по аналогии с одной из примыкающих к будущему мосту улиц – улицей Лебедева. «Также обыгрывается образ птицы лебедя - изгибы самого моста, плавные изгибы примыкающих развязок, красивая грациозная водоплавающая птица», - описал свое предложение один из участников.- Мост Дружбы, потому что «Задружат» (соединятся) сразу 3 района: Советский, Октябрьский и Железнодорожный. И символично - название в знак дружбы народов нашей многонациональной республики, - отметила другая участница конкурса.Одним из самых популярных вариантов также стало название «Мост Надежды». Участники конкурса объясняют это название тем, что третий мост является символом надежды на развитие города и его инфраструктуры.Еще одна участника конкурса предложила назвать третий мост в честь своей бабушки Эры, которая каждый день из окна своего дома наблюдает за его строительством. «Строительство моста вошло в историю нашей семьи. Наша бабушка Эра Яковлевна - ветеран труда, передовик производства, каждый день из окна своей квартиры наблюдает, как строится мост, и очень переживает, чтобы обязательно достроили, уж очень хочет дожить до этого события. И сейчас бабушка говорит, что не умрёт, пока не пройдёт по новому мосту. Сейчас нашей бабушке 85 лет», - рассказала она.Напомним, конкурс «Третий мост – новая жизнь» стартовал с 20 июля. Варианты названий моста можно направлять по адресу электронной почты mostuu@yandex.ru до 3 августа включительно или в комментариях под данным постом на официальных страницах Правительства Бурятии в социальных сетях (buryatiaofficial). Победитель конкурса будет объявлен 14 августа.Напомним, строительство моста началось весной 2020 года, завершить их планируется в 2024 году. Общая стоимость объекта составляет 7,5 млрд рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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