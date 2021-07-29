Жительница Улан-Удэ едва не лишилась купленной квартиры в строящемся доме

Жилье женщины застройщик продал еще раз





В Улан-Удэ прошло судебное разбирательство о судьбе квартиры в строящемся доме по ул. Ключевская, 90 Г.

Как сообщили в Госстройжилнадзоре Бурятии, истица оплатила стоимость квартиры застройщику еще в 2016 году, заключив договор долевого строительства, однако жилье в собственность до сих пор не получила. Как выяснилось, в ходе строительства произошла смена компании-застройщика. Новый застройщик заключил на уже проданную квартиру новый договор долевого участия, по которому также внесли оплату.В суде представитель компании-застройщика заявил, что в каких-либо правоотношениях с истицей не состоит и не заключал с ней договор долевого строительства. Однако приглашенные на суд специалисты Госстройжилнадзора пояснили, что законодательства обязывает застройщика при переходе прав заключить с дольщиками дополнительные соглашения о смене застройщика.«Дополнительное соглашение с истицей заключено не было, но условия договора долевого участия она выполнила. Второй покупатель квартиры не был извещен обо всех обстоятельствах. Его договор не прошел регистрацию в Росреестре в связи с тем, что запись об участии в долевом строительстве уже имелась и аннулирована не была», - сообщили Госстройжилнадзоре.Таким образом, приняв во внимание все доводы, суд пришел к мнению о том, что требования о передаче квартиры истцу подлежат удовлетворению.Фото: pixabay.com