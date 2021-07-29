29.07.2021
В Бурятии сразу три снежных барса попали в объектив фотоловушек

В Бурятии сразу три снежных барса попали в объектив фотоловушек

Снежные барсы Батор, Мунко и Гроза отметились в Тункинском нацпарке (видео)

В социальных сетях Тункинского национального парка появились кадры с редкими животными. Все видео получены от ученых от группы Азия-Ирбис после экспедиции, чьи фотоловушки расположены на территории нацпарка Тункинский. 

Так, на первом видео красуется снежный барс по кличке Батор.



Следом за Батором камере показалась самка Гроза. Зверь потянулся и поигрался перед объективом.



Третий снежный барс по кличке Мунко выбрался под покровом ночи. Большой кот «погладился» об скалу и ушел




фото: Тункинский нацпарк
природа нацпарк


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