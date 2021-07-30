В Улан-Удэ жильцы «пьяного дома» взывают к помощи властей

В разваливающемся бараке уже практически невозможно жить
Казалось бы, с появлением муниципальной управляющей компании проблема бесхозных домов в Улан-Удэ решена. По данным комитета городского хозяйства, в столице республики на 1 января 2020 года насчитывалось порядка 400 «бесхозных» домов. Сейчас их количество значительно сократилось, но дома, где не выбран способ управления, никуда не исчезли.
В редакцию «Номер один» обратилась жительница улицы Груздева, 42а, что находится в микрорайоне Горький. Лариса Бадмаева проживает по этому адресу с 2002 года, в двухэтажный барак она переехала с Элеватора из подобного жилья, которое сгорело.
Дом по улице Груздева, где сейчас живет Лариса, снаружи кажется добротным, но это впечатление обманчиво.
- Снаружи дом каменный, но внутри деревянный. Здесь когда-то было казенное учреждение, но потом барак переделали под жилой дом. С самого начала, как только я сюда заехала, здесь уже проваливались полы, - рассказывает женщина.
В бараке хоть и сделали перепланировку, но о качестве ремонта, видимо, не подумали. Квартира Ларисы Бадмаевой находится рядом с входом в подъезд. По ее словам, стена, разделяющая подъезд и ее квартиру, должна быть каменной, но по факту она деревянная, всего в две доски толщиной. В 2005 году ее укрепили, утеплили и даже установили на нее батарею. Однако проблемы это не решило.
- Дом у нас коридорного типа, один подъезд. Входная дверь деревянная, очень старая, с дырами и трещинами. Зимой батарея на стене замерзает. Однажды перемерзла, и в итоге ее прорвало. Вызывала сантехника за свои деньги. Этой зимой батарея тоже промерзала, я ее как-то всю ночь грела то обогревателем, то кипятком поливала, то феном, - рассказывает женщина о своей жизни в бараке.
Промерзающие батареи и проваливающиеся полы с полуразвалившейся входной дверью это еще не все беды. Из-за ветхого состояния дома и отсутствия капремонта в квартирах периодически осыпаются потолки. Лариса Кимовна говорит, что и в ее квартире с потолка отвалился слой штукатурки, сейчас на его месте осталось углубление.
- В тот день дома был сын, сидел за ноутбуком, и чуть не на него все это повалилось… Он сразу съехал отсюда. Сейчас со мной осталась только мама, за которой нужен постоянный уход, она не может самостоятельно передвигаться, - говорит наша собеседница.
Зимой из-за недостаточного прогрева дома в квартирах появляется плесень. Добавим, что ее можно наблюдать и сейчас из-за дождливого лета. Плесень видна по всем углам и стенам. Часто женщине приходится коротать зимние вечера не только «любуясь» на плесневелые пятна, но и стуча зубами от холода, натягивая на себя и мать все имеющиеся теплые вещи.
- 31 января у нас отсутствовало отопление 12 часов. Можно было бы включить обогреватель, но света тоже не было. Такая в доме система – когда отключают отопление, исчезает и свет. А власти в ответ на мою жалобу написали, что все законно, можно нас на сутки оставлять без света и тепла, - негодует жительница барака.
К имеющимся проблемам добавим пустующие квартиры в бараке. Одна из таких квартир взломана, и в ней регулярно собираются либо подростки, либо бомжи. Полиция никаких мер не принимает.
- Пьяная компания, собиравшаяся в этой квартире, как-то ворвалась к моему соседу. Он собирался белить свою комнату, вещи вынес, оставил только телевизор и матрац. Его комнату вскрыли ночью, самого избили, облили известкой, вынесли телевизор и имевшиеся деньги, а потом замкнули снаружи. После ограбления он переехал, - вспоминает Лариса Бадмаева.
Решить мелкие проблемы с дверью, провалившимися половыми досками и плесенью могла бы управляющая компания. Но ее у дома по улице Груздева нет.
- Раньше была у нас «Юго-Западная», они утепляли мне стену, но потом отказались от нашего дома. Временной управляющей компанией в 2020 году назначили «Теплоком плюс», но к нам никто не приходил, никакие работы не выполняются, - сетует жительница.
Между тем, чтобы попасть под крыло новой управляющей, нужно созвать совет дома, пригласить представителей «Теплоком плюс» и заключить договор управления многоквартирным домом. Однако эти рекомендации хороши и пригодны к действию только в случае, когда все собственники сознательные и ответственные. Большинство же жителей дома по улице Груздева трудно назвать сознательными. По словам Ларисы Бадмаевой, в редкие моменты, когда мужчины бывают трезвыми, они берутся ремонтировать что-то своими силами. Но на более существенные расходы, например на замену двери, тратиться никто не готов, а в одиночку женщине не справиться.
Мы направили запрос с просьбой разъяснить ситуацию с домом по улице Груздева в комитет городского хозяйства, но ответа так и не получили.
Лариса Ситник, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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