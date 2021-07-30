В Улан-Удэ жильцы «пьяного дома» взывают к помощи властей

В разваливающемся бараке уже практически невозможно жить





Казалось бы, с появлением муниципальной управляющей компании проблема бесхозных домов в Улан-Удэ решена. По данным комитета городского хозяйства, в столице республики на 1 января 2020 года насчитывалось порядка 400 «бесхозных» домов. Сейчас их количество значительно сократилось, но дома, где не выбран способ управления, никуда не исчезли.

Дом по улице Груздева, где сейчас живет Лариса, снаружи кажется добротным, но это впечатление обманчиво.





- Дом у нас коридорного типа, один подъезд. Входная дверь деревянная, очень старая, с дырами и трещинами. Зимой батарея на стене замерзает. Однажды перемерзла, и в итоге ее прорвало. Вызывала сантехника за свои деньги. Этой зимой батарея тоже промерзала, я ее как-то всю ночь грела то обогревателем, то кипятком поливала, то феном, - рассказывает женщина о своей жизни в бараке.





- 31 января у нас отсутствовало отопление 12 часов. Можно было бы включить обогреватель, но света тоже не было. Такая в доме система – когда отключают отопление, исчезает и свет. А власти в ответ на мою жалобу написали, что все законно, можно нас на сутки оставлять без света и тепла, - негодует жительница барака.







- Пьяная компания, собиравшаяся в этой квартире, как-то ворвалась к моему соседу. Он собирался белить свою комнату, вещи вынес, оставил только телевизор и матрац. Его комнату вскрыли ночью, самого избили, облили известкой, вынесли телевизор и имевшиеся деньги, а потом замкнули снаружи. После ограбления он переехал, - вспоминает Лариса Бадмаева.





- Раньше была у нас «Юго-Западная», они утепляли мне стену, но потом отказались от нашего дома. Временной управляющей компанией в 2020 году назначили «Теплоком плюс», но к нам никто не приходил, никакие работы не выполняются, - сетует жительница.





В редакцию «Номер один» обратилась жительница улицы Груздева, 42а, что находится в микрорайоне Горький. Лариса Бадмаева проживает по этому адресу с 2002 года, в двухэтажный барак она переехала с Элеватора из подобного жилья, которое сгорело.- Снаружи дом каменный, но внутри деревянный. Здесь когда-то было казенное учреждение, но потом барак переделали под жилой дом. С самого начала, как только я сюда заехала, здесь уже проваливались полы, - рассказывает женщина.В бараке хоть и сделали перепланировку, но о качестве ремонта, видимо, не подумали. Квартира Ларисы Бадмаевой находится рядом с входом в подъезд. По ее словам, стена, разделяющая подъезд и ее квартиру, должна быть каменной, но по факту она деревянная, всего в две доски толщиной. В 2005 году ее укрепили, утеплили и даже установили на нее батарею. Однако проблемы это не решило.Промерзающие батареи и проваливающиеся полы с полуразвалившейся входной дверью это еще не все беды. Из-за ветхого состояния дома и отсутствия капремонта в квартирах периодически осыпаются потолки. Лариса Кимовна говорит, что и в ее квартире с потолка отвалился слой штукатурки, сейчас на его месте осталось углубление.- В тот день дома был сын, сидел за ноутбуком, и чуть не на него все это повалилось… Он сразу съехал отсюда. Сейчас со мной осталась только мама, за которой нужен постоянный уход, она не может самостоятельно передвигаться, - говорит наша собеседница.Зимой из-за недостаточного прогрева дома в квартирах появляется плесень. Добавим, что ее можно наблюдать и сейчас из-за дождливого лета. Плесень видна по всем углам и стенам. Часто женщине приходится коротать зимние вечера не только «любуясь» на плесневелые пятна, но и стуча зубами от холода, натягивая на себя и мать все имеющиеся теплые вещи.К имеющимся проблемам добавим пустующие квартиры в бараке. Одна из таких квартир взломана, и в ней регулярно собираются либо подростки, либо бомжи. Полиция никаких мер не принимает.Решить мелкие проблемы с дверью, провалившимися половыми досками и плесенью могла бы управляющая компания. Но ее у дома по улице Груздева нет.Между тем, чтобы попасть под крыло новой управляющей, нужно созвать совет дома, пригласить представителей «Теплоком плюс» и заключить договор управления многоквартирным домом. Однако эти рекомендации хороши и пригодны к действию только в случае, когда все собственники сознательные и ответственные. Большинство же жителей дома по улице Груздева трудно назвать сознательными. По словам Ларисы Бадмаевой, в редкие моменты, когда мужчины бывают трезвыми, они берутся ремонтировать что-то своими силами. Но на более существенные расходы, например на замену двери, тратиться никто не готов, а в одиночку женщине не справиться.Мы направили запрос с просьбой разъяснить ситуацию с домом по улице Груздева в комитет городского хозяйства, но ответа так и не получили.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»