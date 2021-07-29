Выпуск самолета «Байкал» начнется не в Улан-Удэ, а на Урале?

УЗГА планирует подписать первый контракт на самолеты-сменщики «кукурузников» в этом году









«У нас сейчас есть достаточно детализированный мягкий контракт. Мы провели переговоры с одной из крупнейших лизинговых компаний РФ и готовимся к тому, что до конца года не только его (твердый контракт - прим. ТАСС) подпишем, но и получим авансовый платеж», - сказал он. Богомолов уточнил, что речь идет о контракте на 10 самолетов, определяющем график поставок в 2023-2025 годах.



Контракты на поставку самолетов Казахстану могут быть также подписаны в конце 2021 - начале 2022 года, рассчитывает он. Получателями «Байкала» может стать государственная и санитарная авиация, а также МЧС Казахстана.



Кроме того, УЗГА планирует в ближайшее время провести переговоры с потенциальными эксплуатантами самолета в ряде регионов РФ, добавил директор по продажам и маркетингу УЗГА.



По словам Богомолова, стоимость «Байкала» в базовой версии составляет 120 млн рублей. Объем рынка госзазаказа РФ на самолеты «Байкал» может составить 300 машин до 2030 года, отметил он.



Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что серийный выпуск самолета должен начаться в Улан-Удэ в 2023 году. «Серийное производство легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС будет запущено на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» в 2021 году», - информировал



При этом,



Фото: rostec.ru Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) рассчитывает на заключение в этом году твердого контракта на поставку в 2023-2025 годах десяти самолетов «Байкал», которые должны сменить советские «кукурузники». Об этом сообщил ТАСС директор по продажам и маркетингу УЗГА Олег Богомолов.«У нас сейчас есть достаточно детализированный мягкий контракт. Мы провели переговоры с одной из крупнейших лизинговых компаний РФ и готовимся к тому, что до конца года не только его (твердый контракт - прим. ТАСС) подпишем, но и получим авансовый платеж», - сказал он. Богомолов уточнил, что речь идет о контракте на 10 самолетов, определяющем график поставок в 2023-2025 годах.Контракты на поставку самолетов Казахстану могут быть также подписаны в конце 2021 - начале 2022 года, рассчитывает он. Получателями «Байкала» может стать государственная и санитарная авиация, а также МЧС Казахстана.Кроме того, УЗГА планирует в ближайшее время провести переговоры с потенциальными эксплуатантами самолета в ряде регионов РФ, добавил директор по продажам и маркетингу УЗГА.По словам Богомолова, стоимость «Байкала» в базовой версии составляет 120 млн рублей. Объем рынка госзазаказа РФ на самолеты «Байкал» может составить 300 машин до 2030 года, отметил он.Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что серийный выпуск самолета должен начаться в Улан-Удэ в 2023 году. «Серийное производство легкого многоцелевого самолета ТВС-2ДТС будет запущено на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга «Вертолеты России» в 2021 году», - информировал сайт Ростеха При этом, как сообщал «Номер один» , на Улан-Удэнском авиазаводе готовы производить два самолета. Дело в том, что министерство промышленности России разрабатывает легкомоторный самолет ЛМС-901. И У-УАЗ готов выступать как поставщиком деталей, так и производить отдельные агрегаты. Первоначальная версия самолета «Байкал» - это более тяжелый серийный самолет на базе демонстратора технологий ТВС-2ДТС. «Эти самолеты имеют немножко разные ниши, имеют разные условия использования. И мы предлагаем в данном случае идти параллельно, чтобы заказчик потом в нормальных конкурентных условиях выбирал тот самолет, который ему необходим», – отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов. Полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев подчеркивал необходимость создания обоих типов многоцелевых самолётов одновременно.Фото: rostec.ru

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