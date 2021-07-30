В Бурятии ковидных пациентов будут лечить китайским газом

Антон Виноградов договорился о поставках медицинского кислорода из Поднебесной





В Бурятию начались поставки медицинского кислорода из Китая, сообщил на своей странице в Фейсбуке министр промышленности и инвестиций республики Антон Виноградов.

«В ходе длительных переговоров удалось добиться желаемого результата - начались поставки медицинского кислорода из Китая в Республику Бурятия. Хочу поблагодарить за совместную работу Минпромторг России, торгпредство России в Китае. Также отмечу, что кислород на полную мощность производят четыре предприятия в республике, Республика кислородом обеспечена в полном объёме. Минпромторг Республики оказывает предприятиям меры финансовой и нефинансовой поддержки», - сообщил министр.



Напомним, в разгар третьей волны коронавируса медучреждения республики стали ощущать нехватку кислорода. Проблему



Для ликвидации дефицита кислорода начались его поставки из других регионов: Красноярска, Новокузнецка и Томска, велись



- Нам очень помогает Красноярский машиностроительный завод. Мы получаем достаточно хорошие объёмы - 20-26 тонн в сутки. Отгружает кислород и Красноярская компания «Газсервис» - накануне отправлены 20 тонн на инфекционную больницу. Конечно, планируем, что 4 крупных предприятия у нас в республике будут производить медицинский кислород. Это приоритетная задача на сегодняшний день, - заявлял ранее Антон Виноградов.



Отметим, сейчас заболеваемость коронавирусом в республике медленно, но верно снижается. Зачем в этих условиях республике потребовался китайский газ, если его производят местные предприятия и налажены поставки из других регионов, не совсем ясно.



Фото: pixabay.com «В ходе длительных переговоров удалось добиться желаемого результата - начались поставки медицинского кислорода из Китая в Республику Бурятия. Хочу поблагодарить за совместную работу Минпромторг России, торгпредство России в Китае. Также отмечу, что кислород на полную мощность производят четыре предприятия в республике, Республика кислородом обеспечена в полном объёме. Минпромторг Республики оказывает предприятиям меры финансовой и нефинансовой поддержки», - сообщил министр.Напомним, в разгар третьей волны коронавируса медучреждения республики стали ощущать нехватку кислорода. Проблему признал и глава Бурятии , отметивший, что причиной стала возросшая потребность в газе: она выросла с 7 тонн в сутки во вторую волну осенью прошлого года до 18 тонн в сутки на сегодняшний день.Для ликвидации дефицита кислорода начались его поставки из других регионов: Красноярска, Новокузнецка и Томска, велись переговоры с Новосибирской областью - Нам очень помогает Красноярский машиностроительный завод. Мы получаем достаточно хорошие объёмы - 20-26 тонн в сутки. Отгружает кислород и Красноярская компания «Газсервис» - накануне отправлены 20 тонн на инфекционную больницу. Конечно, планируем, что 4 крупных предприятия у нас в республике будут производить медицинский кислород. Это приоритетная задача на сегодняшний день, - заявлял ранее Антон Виноградов.Отметим, сейчас заболеваемость коронавирусом в республике медленно, но верно снижается. Зачем в этих условиях республике потребовался китайский газ, если его производят местные предприятия и налажены поставки из других регионов, не совсем ясно.Фото: pixabay.com

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