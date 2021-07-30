В Бурятии почти до 200 снизилось число новых случаев COVID-19 за сутки

Ежесуточное число летальных исходов от коронавируса сократилось до восьми



Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 52 374. Это на 201 случай больше, чем было в четверг. Из новых случаев 49% (25 763) приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1676 человек, восемь - за минувшие, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из выявленных за прошедшие сутки больных - 144 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Число контактных лиц – 16 175 человек.



В стационарах получают лечение 1 023 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 888. В отделениях реанимации находится 111 пациентов (из них старше 65 лет – 52), на ИВЛ – 59 пациентов (из них старше 65 – 32), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 40.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3 934 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 47 230 (+90) человек, дополнительно сняты с наблюдения 681 человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом препрофилированы 1 410 коек: занято – 1 023, свободно – 387 койки. Занятость коечного фонда составляет 72,5%.



За сутки проведено исследований от 3 408 человек, с нарастающим итогом – 1 266 075 человек.



Фото: pixabay.com



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