В Бурятии выявлен факт крупного уклонения от таможенных платежей

Владелец туравтобуса Hyundai, зарегистрированного в Монголии, передал его россиянину, «забыв» про плату



Бурятская таможня возбудила уголовное дело по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Около 4 млн рублей должен был заплатить владелец автотранспортного средства за нарушение условий временного ввоза транспортных средств.



Как сообщили в пресс-службе таможни, туристический автобус Hyundai, зарегистрированный в Монголии, был ввезен через пункт пропуска МАПП Кяхта Бурятской таможни в августе 2019 года со сроком временного нахождения на территории ЕАЭС – 10 дней.



По истечению установленного срока, автобус не был вывезен с таможенной территории ЕАЭС, а передан гражданину России. В этом случае за транспортное средство необходимо было заплатить таможенные платежи – почти 3,82 млн рублей, что в соответствии с примечанием к статье 194 УК РФ считается крупным размером.



Бурятская таможня возбудила уголовное дело. Штраф по этой статье составляет до 500 тысяч рублей с лишением свободы либо принудительными работами на срок до двух лет.



Напомним, согласно положениям статьи 275 Таможенного кодекса ЕАЭС временно ввезенные транспортные средства международной перевозки должны находиться в фактическом владении и пользовании лиц, осуществляющих их ввоз на таможенную территорию Союза. Не допускается использование временно ввезенных транспортных средств международной перевозки для внутренних коммерческих перевозок, а также их передача иным лицам, в том числе в аренду (субаренду).



Фото: Бурятская таможня



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