Бедной жительнице Улан-Удэ чиновники дали участок без воды и электричества

К нему не было даже дороги





В прокуратуру Бурятии обратилась жительница Улан-Удэ с жалобой на чиновников администрации города. Как выяснилось, в 2016 году малоимущей женщине мэрия бесплатно выделила участок для индивидуального строительства в микрорайоне Забайкальский. Однако до настоящего времени он не обеспечен инфраструктурой: там отсутствует электро- и водоснабжение, а также дорожное сообщение.

Поскольку по закону предоставление таких участков возможно только при условии их обеспечения инженерной инфраструктурой, прокурор обратился с иском в суд. От потребовал от мэрии «обеспечить земельный участок дорожной сетью и инженерной инфраструктурой в течение 12 месяцев после вступления решения суда в законную силу».Как сообщили в надзорном ведомстве, Советский райсуд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. Решение еще не вступило в законную силу.Фото: «Номер один»