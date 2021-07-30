Жители Бурятии воруют барьерное ограждение на региональных дорогах

Неизвестные демонтировали около 1200 стоек ограждения за два года







В Бурятии за два года на региональных дорогах неизвестные демонтировали около 1200 стоек ограждения. Чаще всего хищения происходят в Иволгинском, Заиграевском и Прибайкальском районах, сообщили в минтрансе республики.



Для повышения безопасности практически все дороги оснащаются барьерным ограждением. Оно преимущественно устанавливается на опасных участках и рассчитано на скользящий удар под углом не более 30 градусов. Зачастую ограждение способно выдержать удар и предотвратить съезд автомобиля с обочины, что возможно сохранит жизнь водителю и пассажирам.



«Барьерное ограждение состоит из стоек, компенсаторов и собственно самих ограждений. Стойки вбиваются в землю, а затем уже на них крепится вся остальная конструкция. Так вот для того, чтобы барьерное ограждение выполняло свою основную функцию, стойки должны располагаться не более двух метров друг от друга. Однако, в последнее время, мы часто сталкиваемся с тем, что кто-то демонтирует стойки. При этом расстояние между ними увеличивается до трех, а то и четырех метров. В такой ситуации, об обеспечении безопасности уже не может идти речи», - рассказал Игорь Петров, и.о. руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор»..



«Найти расхитителей сложно. Поэтому обращаемся к жителям и гостям Бурятии, если вы стали очевидцем происходящего, просим запоминать марку, госномера автомобилей и сообщить о происходящем в правоохранительные органы», - попросил и.о. руководителя «Бурятрегионавтодора».



Как тут не вспомнить классику - рассказ А.П. Чехова «Злоумышленник». Его герой - неграмотный крестьянин - воровал болты с железнодорожных путей и делал из них грузила для рыбалки. Похитители стоек – люди грамотные. Металл они явно меняют на деньги, но идиотизмом, все-таки, страдают.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



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