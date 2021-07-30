Владимир Павлов: «Железная дорога объединяет всю нашу страну»

Спикер Хурала поздравил железнодорожников с наступающим праздником





1 августа свой профессиональный праздник отмечают работники железной дороги. Глава республиканского парламента Владимир Павлов направил в их адрес поздравления.

От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю всех работников и ветеранов с профессиональным праздником - Днем железнодорожника!Труд железнодорожника особенно почетен и уважаем. Профессия объединяет людей различных специальностей. Этот праздник отмечают машинисты и рабочие, строители и ремонтники, инженеры и диспетчеры. Все меняется, но железная дорога остается сетью, объединяющей всю нашу огромную страну.Железнодорожные звенья простираются на просторах всей России. Стабильное, бесперебойное функционирование железнодорожного транспорта – это очень ответственный и благодарный труд. Вы достойно справляетесь с поставленными задачами, вносите вклад в качество и конкурентоспособность отрасли.В Бурятии успешно работает Восточно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО «РЖД», где трудится более 40 тысяч человек. От качественной работы напрямую зависит социально-экономическое развитие республики. С каждым годом растут объемы перевозок, перед железнодорожниками ставятся новые задачи. Железная дорога постоянно совершенствуется: строятся высокоскоростные магистрали, внедряются новые технологии и современные форматы работы с пассажирами. Работники этой отрасли могут по праву гордиться богатой историей и замечательными традициями своей профессии, преемственностью поколений. Благодаря вашей ежедневной работе безопасность перевозки пассажиров и своевременная доставка грузов стали привычными атрибутами современной жизни.Уважаемые железнодорожники! Примите слова благодарности и признательности за Ваш нелегкий, каждодневный, необходимый для всего общества труд. От всей души желаю всем железнодорожникам и членам их семей крепкого здоровья, счастья и благополучия!Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.В. Павлов