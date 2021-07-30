В Бурятии районную больницу временно возглавит известный врач

Валерий Амагыров будет исполнять обязанности главврача Баргузинской ЦРБ



Накануне стало известно, что Баргузинскую центральную районную больницу временно возглавит Валерий Амагыров – бывший главврач БСМП. Об этом заявила министр здравоохранения Евгения Лудупова.



- В связи с нестандартной ситуацией в Баргузинской ЦРБ, а именно с болезнью главного врача Карлова Алексея Викторовича, принято решение назначить исполняющим обязанности главного врача Валерия Павловича Амагырова. Валерий Павлович сейчас является заместителем главного врача Центра общественного здоровья, имеет огромный опыт работы в организации здравоохранения. Действительно, накопилось много вопросов в организации работы по оказанию помощи жителям района. Надеемся, что совместными усилиями будем меняться к лучшему, - цитирует слова министра паблик «Баргузин-инфо 24/7».



Как сообщают в группе, врио главврача Валерий Амагыров уже прибыл в район. Свою работу он планирует начать со встреч с местными жителями и коллективом ЦРБ.



Справка



Валерий Амагыров родился в Кяхтинском районе в селе Новоселенгинск в 1963 году. Окончил лечебный факультет Читинского государственного медицинского института, а затем прошел клиническую ординатуру в Новосибирске по специальности «Кардиология». Окочнил Сибирскую академию государственной службы. Работал врачом отделения скорой помощи БСМП, кардиореаниматологом инфарктного отделения БСМП, врачом-анестезиолог БСМП. Несколько лет возглавлял РК «Здоровье». Проработал главным врачом БСМП с 2002 по 2014 год, и параллельно занимал должность замглавного врача ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики». Депутат четырёх созывов городского совета Улан-Удэ. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач Бурятии, отличник здравоохранения РФ.





фото: баргузин-инфо 24/7

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