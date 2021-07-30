Стоимость бензина бьет по карманам автомобилистов Бурятии

72% опрошенных водителей тратят на топливо свыше 4 тысяч рублей в месяц





Автомобильный сайт Дром провел всероссийский опрос: сколько ежемесячно россияне тратят на топливо. Большинство жителей Бурятии - 72% - расходует на заправку машины свыше 4 тысяч рублей в месяц. Пять лет назад, по результатам аналогичного опроса, только 62% водителей региона тратили на топливо больше 4 тысяч рублей.

Почти половина автолюбителей Бурятии (44%) ежемесячно выделяет на топливо из своего бюджета сумму от 2 до 6 тысяч рублей. Еще 27% заправляют свои машины на 6–10 тысяч рублей. Тратят больше 10 тысяч рублей 20% опрошенных. Никогда не обращали внимания на расходы 5% автолюбителей. И только 4% укладываются в бюджет менее 2 тысяч рублей.В среднем по стране 71% водителей расходуют на топливо больше 4 тысяч рублей в месяц. Больше всех на топливо тратятся жители Дальнего Востока. В регионе каждый пятый автолюбитель заправляет машину на сумму более 10 тысяч рублей в месяц. Самые экономные автолюбители — на Юге и в Приволжье. Водители этих регионов чаще других тратят на заправку авто до 4 тысячи рублей в месяц. А среди жителей столицы больше всего тех, кто не следит за расходами на топливо, — таких автолюбителей в Москве 9%.Если сравнить с результатами аналогичного опроса, проведенного пять лет назад, россияне стали тратить на топливо больше. Доля тех, кто заправляет машину на сумму более 10 тысяч рублей в месяц, увеличилась в полтора раза — с 10% в 2016 году до 16% в 2021 году. А количество тех, чьи расходы на топливо не превышают 2 тысячи рублей, сократилось практически в два раза — с 7% в 2016 году до 4% в текущем году.Всероссийский опрос проводился с 15 по 20 июля 2021 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 10 287 человек.Фото: «Номер один»